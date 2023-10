“Millenial Manager” : quand votre patron est beaucoup plus jeune que vous

Avec le vieillissement continu de la population, les entreprises sont de plus en plus confrontées à des équipes d’âges variés. Il n’est pas rare qu’un manager soit bien plus jeune que les collaborateurs qu’il encadre. On parle dans ce cas de “Millennial Managers”, nés entre 1980 et 1995. Un leadership inclusif tenant compte de l’âge joue alors un rôle crucial lorsqu’il s’agit de maintenir la motivation des collaborateurs et collaboratrices.

Les “Millennial Managers”, âgés entre 28 et 43 ans, sont de plus en plus nombreux sur le marché du travail. Ces derniers font souvent face au défi de devoir diriger des collaborateurs plus âgés. Une différence d’âge allant jusqu’à 35 ans d’écart n’est plus une exception. Ces équipes multigénérationnelles s’accompagnent de disparités dans les valeurs, les croyances et les préférences de chacun et chacune.

Le style de leadership de ces jeunes managers est à la fois loué et décrié en raison des différences avec des managers plus âgés. Malgré les défis liés à ces différences d’âge, la diversité apporte toutefois aussi des avantages, car les travailleurs plus jeunes et plus âgés possèdent des compétences et des connaissances distinctes.

Des recherches menées par l’Université d’Anvers et l’Antwerp Management School montrent qu’un leadership inclusif qui tient compte de l’âge des travailleurs joue un rôle crucial lorsqu’il s’agit de maintenir la motivation des collaborateurs et collaboratrices. Pour motiver un leader inclusif, il est recommandé aux organisations de faciliter la communication entre les générations, de reconnaître et de valoriser les contributions de tous les membres de l’équipe, de créer un environnement favorable à la participation et de servir de modèle en matière de diversité d’âge.

Une motivation intrinsèque

Laura De Boom, chercheuse doctorante (Université d’Anvers, Antwerp Management School) commente : « Il est de plus en plus fréquent qu’un employé doive référer à un manager plus jeune. Il est fort probable que le travailleur avec plus d’années d’expérience se sente moins motivé. Cependant, un jeune manager peut contrecarrer ce phénomène en adoptant un style de leadership qui tient compte de l’âge. Dans ce cas, il est essentiel que le jeune manager implique activement les travailleurs plus âgés et les considère comme des égaux, plutôt que de se concentrer uniquement sur les personnes de sa génération. Cela s’applique bien sûr également aux cadres plus âgés qui ont des employés plus jeunes sous leur responsabilité. »

Le leadership inclusif peut permettre d’augmenter la motivation de tous les employés, quel que soit leur âge. Le professeur Kim De Meulenaere (Université d’Anvers, Antwerp Management School) explique : « Nos recherches montrent que le leadership inclusif a un effet positif de même importance sur tous les âges. Que l’on appartienne à une génération plus âgée ou plus jeune, la motivation augmentera toujours à mesure que le manager adoptera un comportement plus inclusif vis-à-vis de l’âge. Toutefois, un manager doit être attentif aux différences d’âge qui existent entre lui et ses employés. Ainsi, les dirigeants peuvent en quelque sorte contrecarrer ou neutraliser les inconvénients des grandes différences d’âge en adoptant un comportement qui en tient compte. »