Les travailleurs belges de plus de 55 ans sont plus heureux que leurs jeunes collègues

Dans la guerre des talents qui fait rage actuellement sur le marché de l’emploi, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un élément qui peut être décisif lorsqu’une décision doit être prise à propos d’un changement de travail. Mais cet élément du bien-être professionnel est encore plus important chez les plus de 55 ans.

En cette période de retour au travail, Securex s’est penché sur le bien-être professionnel des travailleurs belges auprès de 1 500 salariés et indépendants. Selon cette étude, les travailleurs belges de plus de 55 ans évaluent leur bien-être général (6,7/10) à un niveau plus élevé que celui de leurs collègues plus jeunes (contre 6,4/10).

Le bien-être personnel et professionnel est également plus élevé chez les travailleurs de plus de 55 ans puisqu’ils l’évaluent à 7,2/10 et 7,1/10, contre 6,9/10 et 6,8/10 pour les moins de 55 ans. Quant au bien-être social, il est similaire dans les deux groupes (5,6/10).

« Il est clair que les travailleurs de plus de 55 ans enregistrent souvent des scores de bien-être plus élevés que leurs collègues plus jeunes, souligneSebastien Cobut, directeur de Securex Consulting, et que les employés qui se sentent bien sont également plus performants. Il est toutefois important de souligner l’effet « travailleur sain » : ce sont les personnes de plus de 55 ans les plus saines et les plus compétentes qui sont encore au travail.

Le bien-être professionnel indique dans quelle mesure les gens se sentent bien au travail, mais Securex a également examiné plusieurs facteurs de poids qui constituent ce bien-être professionnel.

Il y a tout d’abord, le plaisir au travail qui est le facteur le plus important, tant chez les plus de 55 ans que chez les plus jeunes travailleurs.

Le deuxième facteur déterminant, observé par Securex, n’est pas le même pour les deux catégories d’âge. Ainsi, pour les plus de 55 ans, il s’agit de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que pour les travailleurs actifs belges plus jeunes, les relations avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques revêtent une plus grande importance.

La rémunération du travail arrive en troisième position pour les deux catégories d’âge.

Les travailleurs belges de plus de 55 ans sont plus satisfaits de ces quatre facteurs que leurs collègues plus jeunes. En même temps, ils évaluent le rôle joué par l’employeur aujourd’hui pour chacun de ces facteurs de manière plus positive que leurs collègues plus jeunes.

« Le travail est aussi un facteur de santé, conclutle directeur de Securex Consulting. Ces chiffres soulignent donc l’importance de maintenir les plus de 55 ans au travail, même s’ils coûtent relativement plus cher que leurs jeunes collègues. Les employeurs peuvent y contribuer en s’efforçant de créer un contexte dans lequel ils continuent à leur offrir les opportunités nécessaires pour être en bonne santé, compétents, et engagés ».