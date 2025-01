Les étudiants, toujours plus nombreux dans l’horeca

Une spectaculaire hausse du travail étudiant dans l’horeca.

Les chiffres des deux secrétariats sociaux, Partena Professional et Horecafocus témoignent d’une spectaculaire hausse du travail étudiant dans l’horeca. Les étudiants constituaient 32% de la main-d’œuvre en 2019 et désormais 48%, en 2024 ! L’étude révèle que les différences de rémunération sont minimes entre un étudiant, un salarié et un flexi-job (de 13,04 à 14,26 euros par heure).

Ce qui change évidemment dans un secteur sous pression, vu l’inflation des prix énergétiques et des matières premières et les trésoreries mises à mal par la pandémie, ce sont les charges sociales réduites liées à l’emploi étudiant. L’étude souligne aussi à juste titre leur apport fondamental dans un secteur en forte pénurie de main-d’œuvre et en recherche de flexibilité.