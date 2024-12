Près de la moitié des travailleurs dans l’horeca sont des étudiants

Près de la moitié (48%) des travailleurs du secteur de l’horeca étaient des étudiants cette année, contre 32% en 2019, constatent jeudi les secrétariats sociaux Partena Professional et Horecafocus à l’issue d’une étude portant sur 17.000 travailleurs de 1.500 entreprises.

Cette progression “spectaculaire” de 50% (ou de 16 points de pourcentage) souligne, selon eux, l’importance croissante de cette main-d’œuvre flexible, mais aussi la précarité croissante des jeunes, obligés de trouver des revenus supplémentaires pour financer leurs études.

La hausse est aussi due en partie à la réforme des vacances scolaires, offrant plus de fenêtres d’opportunité pour travailler.

Environ 12% des travailleurs du secteur, historiquement dépendant des travailleurs à temps partiel et des emplois flexibles, sont situés à Bruxelles, près de 59% en Flandre et autour de 30% en Wallonie. Cette montée en puissance des contrats étudiants semble toutefois y changer la donne, estiment Partena Professionnal et Horecafocus.

Salaire moyen

En termes de rémunération, les différences sont minimes entre étudiants et travailleurs à temps plein. En 2024, le salaire horaire moyen dans l’horeca était de 14,26 euros pour les travailleurs réguliers, contre 14,22 euros pour les étudiants. Les flexi-jobistes, quant à eux, affichaient un salaire moyen de 13,04 euros, développent les deux secrétariats professionnels.

Le poids économique qui pèse sur les employeurs du secteur ne cesse par ailleurs de croître, pointent les deux organisations. En 2023, l’indexation salariale d’11,08%, combinée à l’indexation d’ancienneté annuelle de la commission paritaire horeca, a exercé une pression énorme sur les marges des entreprises, rappellent-elles.

Pression fiscale

“À cela s’ajoute le fardeau des charges fiscales, où toute augmentation salariale nette pour les travailleurs se transforme en un coût disproportionné pour l’employeur, atteignant jusqu’à huit fois le montant accordé.”

S’ajoutent à cela les coûts externes, en particulier la flambée des prix de l’énergie et des matières premières.

Le secteur fait cependant preuve de résilience en se tournant vers la digitalisation et la livraison à domicile, devenue essentielle, constatent Partena Professionnal et Horecafocus. “La diversification des services (…) est cruciale pour la survie. Au cœur de cette transformation, les étudiants joueront un rôle clé en tant que main-d’œuvre flexible et indispensable”, concluent les deux organisations.