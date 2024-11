L’écart salarial en Belgique, un modèle européen?

Les femmes belges gagnent en moyenne 5% de moins que leurs collègues masculins, ressort-il des chiffres publiés vendredi par le SPF Emploi à l’occasion de la journée européenne pour des salaires équitables (“European Equal Pay Day”). En moyenne, la différence de salaire entre hommes et femmes au sein de l’Union européenne est de 12,7%.

Depuis 2021, les chiffres montrent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour les travailleurs de moins de 25 ans est légèrement négatif (-0,2 %), ce qui est une avancée notable. Cependant, pour les autres tranches d’âge, un écart salarial persiste. La bonne nouvelle : il diminue lentement au fil des années, témoignant d’une tendance encourageante.

Un écart salarial important pour les travailleurs qualifiés

Parmi les personnes hautement qualifiées, l’écart de rémunération reste le plus élevé, atteignant 18 %. Cet écart, qui reste pratiquement stable, s’explique principalement par une répartition inégale entre les secteurs d’emploi. Selon le SPF Emploi, les femmes diplômées travaillent plus souvent dans des secteurs où les salaires sont structurellement plus bas, comme l’enseignement ou les soins de santé. À l’inverse, parmi les travailleurs peu ou moyennement qualifiés, l’écart se réduit progressivement d’année en année.

Malgré ces disparités, la Belgique se distingue positivement au sein de l’Union européenne. Avec un écart salarial global inférieur à celui de la plupart des États membres, elle se positionne parmi les meilleurs élèves. Seuls l’Italie (4,3 %) et le Luxembourg (-0,7 %) affichent des écarts plus faibles que ceux du Plat Pays.