En 2025, la large majorité des entreprises belges prévoient d’augmenter les salaires de base, ce qui marque une nette progression par rapport à 2024. L’indexation automatique continuer de peser sur les budgets.

Les augmentations de salaires seront monnaie courante en 2025. La majorité des entreprises belges – soit 94% – prévoit d’augmenter leur personnel. La proportion est nettement supérieure aux 82% de l’an dernier, ressort-il de l’enquête annuelle « Salary Budget Poll » réalisée par le cabinet de conseil en ressources humaines Hudson, auprès de 300 entreprises.

Cependant, seulement 17% des entreprises envisagent une augmentation de la masse salariale supérieure à 2,5%, contre 28% en 2024. Cette prudence s’explique par le poids continu de l’indexation automatique, dont la hausse est estimée en 2025 entre 2% et 4%. À peine 31% des organisations envisagent une augmentation de l’indice supérieure à 3,5% pour des employés. C’est pourtant ce que prévoit la commission de l’index. Selon les derniers calculs, les nombreux employés de la CP 200 peuvent actuellement s’attendre à une hausse de salaire de 3,52%.

L’indexation automatique remise en question

Selon Hudson, les entreprises anticipent l’indexation automatique des salaires. Pour 90% des entreprises, elle reste un facteur déterminant, bien qu’elle pèse lourdement sur les budgets. En 2023, la forte indexation de 10% avait en effet freiné les ajustements salariaux, mais les entreprises semblent désormais mieux préparées grâce à des prévisions plus précises.

« Nous devons oser remettre en question le système actuel de l’indexation salariale, estime Paul-Etienne Siegrist, senior manager chez Hudson:« Il n’y a rien à redire par rapport au principe, mais la manière dont il est appliqué sans la moindre nuance nécessite une réflexion critique. Pourquoi ne pas indexer graduellement, en relâchant l’embrayage au-delà d’un certain plafond salarial ? Cela donnerait un peu plus d’oxygène à un très grand nombre d’entreprises. »

Promotions et rémunérations variables

Par ailleurs, 64% des entreprises belges alloueront un budget dédié aux promotions, soit une augmentation de 34 points par rapport à 2024. Ce budget reste modeste. Il représente généralement moins de 1% de la masse salariale totale. En termes de rémunération variable, 80% des entreprises prévoient un budget spécifique, contre seulement 39% en 2024. Ce budget représente en moyenne 5% de la masse salariale.

Le rapport Hudson souligne également qu’il est frappant de constater que 58% des organisations ne prévoient pas de budget pour la rémunération variable de leurs ouvriers et que 30% n’en prévoient pas pour leurs employés. Ce sont surtout les cadres et les dirigeants qui peuvent compter sur une rémunération variable par rapport aux fonctions de niveau inférieur. Ainsi, plus de 20% des organisations prévoient un budget supérieur à 20% de rémunération variable pour les cadres supérieurs, ce qui indique que l’accent repose davantage sur la rémunération liée aux performances aux échelons supérieurs.

Des hausses salariales contrôlées

En résumé, 2025 s’annonce comme une année marquée par des hausses salariales généralisées, mais contrôlées, dans un contexte économique toujours influencé par les mécanismes d’indexation. Les entreprises belges montrent une volonté de fidéliser leurs collaborateurs tout en optimisant leurs ressources financières.