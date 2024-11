Le nombre de travailleurs de plus de 65 ans a explosé en 10 ans

Le nombre de salariés âgés de plus de 65 ans a plus que doublé en une décennie, selon une étude récente de SD Worx, publiée ce vendredi. En mars 2024, 44.350 travailleurs de cette tranche d’âge étaient encore actifs, contre moins de 17.000 en 2014. Ces chiffres proviennent des analyses internes de SD Worx et des données officielles de l’Office national de la sécurité sociale (ONSS).

Au cours des dix dernières années, l’ensemble des salariés du secteur privé en Belgique a enregistré une hausse de 14 %. Cependant, le nombre de travailleurs de plus de 65 ans a bondi de plus de 150 % sur la même période. Ces chiffres s’inscrivent dans un contexte de vieillissement démographique : la population belge a augmenté de 5,5 %, tandis que le groupe des 65 ans et plus a connu une croissance de 18,25 %.

“La population vieillit, mais nous constatons également une augmentation de la proportion de travailleurs de 65 ans et plus qui continuent à travailler après l’âge de la retraite, souvent à temps partiel. Il y a également environ 20.000 personnes de plus de 65 ans qui occupent un emploi intérimaire, un flexi-job ou un emploi saisonnier pour aider à gérer les pics d’activité. Moins d’un travailleur sur cinq (18%) de cet âge travaille encore à temps plein”, explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, du Centre de connaissances de SD Worx.

Les secteurs et métiers prisés par les seniors

L’étude souligne que certains secteurs emploient une proportion plus élevée de travailleurs âgés. Les transports, la logistique, le fret et les taxis arrivent en tête. Parmi les métiers les plus populaires chez les seniors figurent :

Employés administratifs

Concierges

Chauffeurs de taxi et de poids lourds

Agents de sécurité

Nettoyeurs

Aides-ménagères

Enseignants

Pourquoi cette tendance?

Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie jouent un rôle clé. Mais d’autres facteurs interviennent : la flexibilité accrue des contrats de travail et des dispositifs comme les flexi-jobs permettent aux seniors de rester actifs sans les contraintes d’un emploi à temps plein. Ces options séduisent notamment pour compléter des revenus de pension insuffisants ou rester socialement engagés.