Le Belge, un fidèle travailleur

Les Belges sont les plus fidèles travailleurs européens à leur employeur, selon la dernière étude en la matière du spécialiste RH SD Worx publiée lundi. Septante-deux pour cent du millier de répondants du Plat pays disent ne pas vouloir en changer. Seuls 8% cherchent activement de nouveaux horizons professionnels.

L’enquête a été menée auprès de 16.011 travailleurs de 10 pays européens. En Belgique, 72% ne veulent pas changer d’employeur, 8% cherchent activement et les 20% restants disent y être ouverts de façon passive.

A titre de comparaison, un travailleur polonais sur cinq (21%) cherche à se faire embaucher ailleurs, ils sont 16% des répondants italiens et irlandais, 15% des Espagnols et Suisses interrogés ou encore 14% du côté des Suédois et Norvégiens.

« Les Belges aiment la sécurité de l’emploi. C’est pourquoi le licenciement ou le départ involontaire d’un employeur les touche de plein fouet. Certains vivent le licenciement comme une période qui s’assimile à une expérience difficile à vivre émotionnellement et fait partie d’un processus de deuil », commente Laure Bertrand pour SD Worx. D’où l’importance d’un bon accompagnement en cas de rupture de contrat, relève-t-elle.

En Belgique, depuis 2014, les employeurs sont tenus de proposer un outplacement en cas de licenciement d’un travailleur de plus de 45 ans. Si les travailleurs interrogés y sont largement favorables (73%), ils sont peu nombreux à en connaître l’existence dans leur organisation (6%).