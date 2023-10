Serait-ce le début de la fin de la « Grande Démission » en Belgique ? La prudence revient parmi les travailleurs. Le pourcentage de ceux qui démissionnent a diminué de plus de 30% au cours des huit premiers mois de 2023, fait savoir Partena Professional.

Selon les données fournies par Partena Professional, cette évolution représente un changement par rapport aux sommets atteints en 2021 (0,525%, soit 1 travailleur sur 190) et en 2022 (0,625%, soit un travailleur sur 160). Le pourcentage de travailleurs en contrat à durée indéterminée mettant fin à leur contrat a considérablement diminué en 2023, s’établissant à 0,437% (soit un travailleur sur 228).

Ce revirement dans les démissions volontaires s’observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cependant, l’un des constats les plus marquants concerne les jeunes travailleurs (20 à 29 ans), traditionnellement plus mobiles sur le marché du travail. Ils semblent être devenus beaucoup moins enclins à démissionner, avec une baisse notable de 39% de la tendance entre 2022 et 2023.

Des disparités régionales

L’analyse révèle également des disparités régionales dans cette tendance. La région de Bruxelles-Capitale affiche le taux le plus élevé de départs volontaires (0,523%, soit un travailleur sur 191), suivie de près par la Flandre avec 0,517% (équivalent à un travailleur sur 193). En revanche, la Wallonie enregistre un taux de démission plus bas, s’élevant à 0,326% (soit un employé sur 306).

En ce qui concerne le lien entre niveau d’éducation et mobilité professionnelle, il persiste une corrélation : les travailleurs plus diplômés ont tendance à être plus mobiles. Les détenteurs d’un Master universitaire sont plus enclins à démissionner. Cependant, même parmi les universitaires, on observe une tendance à la baisse, avec une diminution des démissions de 29,76% entre 2022 et 2023. En comparaison, les travailleurs avec un diplôme de niveau secondaire sont moins enclins à démissionner, affichant une réduction de 32,81% des taux de démission pour les mêmes périodes.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que cette tendance ne diffère pas significativement entre les genres. Les pourcentages de démission restent relativement similaires pour les hommes (0,41%, soit un travailleur sur 243) et les femmes (0,457%, soit une travailleuse sur 219) au cours des huit premiers mois de 2023.

Les données utilisées dans cette analyse proviennent d’un échantillon de 261 000 salariés anonymes ayant exercé un contrat de travail à durée indéterminée pendant au moins un jour entre janvier 2019 et août 2023.