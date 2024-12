Les outils disponibles grâce à l’intelligence artificielle, comme ChatGPT, permettent de répondre à de nouveaux besoins, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Nous avons demandé à ChatGPT de nous guider à travers une simulation d’entretien d’embauche. Sa méthode.

Un entretien d’embauche est une étape essentielle du processus de recrutement, et son importance réside dans plusieurs aspects, tant pour le candidat que pour le recruteur. Afin de mieux nous préparer à cette étape, nous avons demandé de l’aide à ChatGPT. L’intelligence artificielle nous propose une simulation.

1. Identifier le poste en détail

Munissez-vous de l’offre d’emploi et de votre CV. La première étape cruciale est de donner à l’IA toutes les clés dont elle a besoin pour vous guider dans votre processus d’embauche. Collez la fiche du poste dans ChatGPT, afin de permettre à l’intelligence artificielle d’analyser les attentes spécifiques pour ce poste et préparer des questions pertinentes pour l’entretien.

Idéalement, celle-ci doit comprendre l’intitulé du poste, l’entreprise/recruteuse, les différentes missions attachées à la fonction, les compétences nécessaires (et idéales) pour y répondre, le profil type recherché.

2. Présentez-vous brièvement

« Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes et expliquer ce qui vous motive à postuler pour le poste [intitulé du poste] ? » C’est certainement l’une des premières questions que l’on pourrait vous poser à l’entretien d’embauche. Quelques points importants à souligner:

Expérience pertinente: il est intéressant de mettre en avant vos diverses expériences. En particulier celles qui pourraient intéresser le recruteur. Cela montre votre expertise dans l’une ou l’autre compétence clé pour ce poste.

il est intéressant de mettre en avant vos diverses expériences. En particulier celles qui pourraient intéresser le recruteur. Cela montre votre expertise dans l’une ou l’autre compétence clé pour ce poste. Motivation claire: n’hésitez pas à exprimer vos motivations, ce qui peut résonner avec un recruteur cherchant un candidat désireux de se projeter dans une nouvelle organisation.

n’hésitez pas à exprimer vos motivations, ce qui peut résonner avec un recruteur cherchant un candidat désireux de se projeter dans une nouvelle organisation. Orientation vers l’avenir: votre envie d’ajouter des compétences et d’élargir vos horizons montre une volonté de croissance personnelle et professionnelle, une qualité très appréciée.

votre envie d’ajouter des compétences et d’élargir vos horizons montre une volonté de croissance personnelle et professionnelle, une qualité très appréciée. Lien avec le poste: vous pourriez renforcer votre entretien d’embauche en expliquant pourquoi ce rôle spécifique vous intéresse. Par exemple, mentionnez votre attrait pour la fonction ou un lien avec une de vos passions ou vos compétences.

vous pourriez renforcer votre entretien d’embauche en expliquant pourquoi ce rôle spécifique vous intéresse. Par exemple, mentionnez votre attrait pour la fonction ou un lien avec une de vos passions ou vos compétences. Aspect stratégique: ajoutez comment vos compétences actuelles pourraient s’intégrer aux besoins de la boîte.

ajoutez comment vos compétences actuelles pourraient s’intégrer aux besoins de la boîte. Projection dans l’entreprise: évoquez comment vous vous imaginez évoluer dans ce poste et contribuer à ses objectifs, ce qui montrerait un intérêt plus personnalisé.

3. Partagez votre expertise

« Pourquoi on devrait vous choisir vous? » est une question que l’on vous posera sans doute, quelle que soit sa forme. Pour y répondre, ChatGPT conseille d’utiliser votre expérience passée (un projet, une mission, une fonction…) afin d’illustrer concrètement votre expertise dans la ou les compétences demandées. Le tout en précisant votre rôle, et les résultats obtenus. Analysez toutes les missions que vous devrez remplir dans le cadre de la fonction, et réfléchissez à ce que vous avez déjà fait par le passé qui s’y rapporte. Ne laissez aucun détail de côté, n’importe quelle expérience, aussi courte soit-elle, peut être utile.

4. Projetez-vous dans le poste

Le poste comporte différentes missions que vous devrez accomplir. Pour évaluer votre compréhension du rôle et vos capacités à l’assumer, le recruteur pourrait vous proposer une mise en situation. Par exemple: « Que feriez-vous face à cette tâche ? » Pour répondre de manière pertinente, soyez précis et concret. Décrivez votre plan d’action en détail et illustrez-le avec des exemples concrets tirés de vos expériences passées, surtout si vous avez déjà accompli des missions similaires.

Pour vous démarquer, mentionnez également des outils ou applications spécifiques que vous pourriez utiliser pour accomplir ces tâches. Par exemple, des logiciels de gestion de projet comme Trello, des outils collaboratifs comme Slack ou des solutions métiers spécialisées selon le poste. Montrer que vous maîtrisez des ressources adaptées à votre métier pourra renforcer votre crédibilité et faire la différence.

Une fois ces bases acquises, vous serez prêt à avancer. Toutefois, il reste essentiel de continuer à pratiquer et à vous exercer de votre côté. Utiliser des outils comme ChatGPT pour simuler un entretien d’embauche ne remplace pas une préparation personnelle approfondie, mais peut s’avérer être un atout précieux pour affiner vos réponses, renforcer votre confiance et explorer différents scénarios. En combinant cette technologie avec une réflexion personnelle et une connaissance approfondie du poste, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir cet exercice clé de votre parcours professionnel.