Vous cherchez un nouvel emploi et souhaitez optimiser votre préparation face aux recruteurs ? Et si vous faisiez appel à ChatGPT pour vous aider ? Voici 23 idées de prompts à utiliser avant un entretien d’embauche pour maximiser vos chances de succès.

Depuis l’avènement des intelligences artificielles, un nouveau mot a fait son entrée dans notre vocabulaire quotidien: le prompt. Il s’agit d’une consigne ou une question que l’on donne à un outil comme ChatGPT pour obtenir une réponse précise et adaptée à nos besoins. C’est la base de toute interaction avec une intelligence artificielle. Mais comment tirer pleinement parti des prompts dans le cadre d’un entretien d’embauche? Quelles questions poser pour obtenir des conseils personnalisés et pertinents?

Demander les bons prompts à ChatGPT avant un entretien d’embauche

Afin de mieux nous guider dans notre recherche d’embauche, ChatGPT a besoin de détails. La précision est donc de mise. Plus un prompt est clair et détaillé, plus la réponse de l’IA sera en effet pertinente. Il permet de comprendre votre contexte et de vous fournir des réponses adaptées. Voici une liste non exhaustive de prompts à demander à ChatGPT avant un entretien d’embauche.

Sur ton profil et ta préparation

“Aidez-moi à préparer ma présentation personnelle pour un entretien.” “Quelles qualités personnelles dois-je mettre en avant pour le poste de [intitulé du poste]?” “Pouvez-vous m’aider à répondre à la question: ‘Quelles sont vos forces et vos faiblesses?’” “Comment montrer mon expérience en [domaine] de manière convaincante?” “Pouvez-vous analyser une offre d’emploi et m’aider à préparer des arguments solides pour correspondre au poste?”

Pour comprendre l’entreprise

“Je postule chez [Nom de l’entreprise] pour le poste de [Titre du poste]. Fournissez des informations sur la vision, la mission, les valeurs de l’entreprise et toute actualité ou développement récent.” “Quelle est l’histoire de l’entreprise [nom de l’entreprise]?” “Quelles sont les valeurs et la mission de l’entreprise [nom de l’entreprise]?” “Quelles sont les compétences, qualifications et expériences clés que [Nom de l’entreprise] recherche chez le candidat pour le poste de [Titre du poste], et pourquoi ?” “Quelles sont les dernières actualités concernant [nom de l’entreprise]?” “Quels sont les projets ou innovations récents de [nom de l’entreprise]?”

Sur les questions classiques des recruteurs

“Aidez-moi à répondre à la question: ‘Pourquoi voulez-vous travailler dans cette entreprise?’” “Comment répondre à: ‘Où vous voyez-vous dans 5 ans?’” “Que dire si on me demande pourquoi j’ai quitté mon précédent emploi?” “Quels arguments utiliser pour répondre à: ‘Pourquoi devrions-nous vous embaucher?’” “Comment répondre à des questions sur mes prétentions salariales?”

Pour poser des questions au recruteur

“Quels exemples de questions intelligentes puis-je poser à un recruteur en fin d’entretien?” “Comment poser des questions sur l’équilibre travail/vie personnelle ou les opportunités de formation sans paraître trop exigeant?”

Pour se démarquer