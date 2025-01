Une récente enquête menée par SD Worx révèle que plus de 40 % des PME belges n’ont pas de marge budgétaire pour des ajustements salariaux en 2025.

Les PME belges n’ont pas beaucoup de marges pour ajuster les salaires de leur personnel, selon une enquête de SD Worx*. La flexibilité salariale joue un grand rôle dans ce contexte. La situation est particulièrement critique à Bruxelles. Jordane Houdart, consultante PME chez SD Worx dresse le tableau de la situation actuelle: « Plus de quatre employeurs PME sur dix déclarent qu’il n’y a pas de marge budgétaire en 2025 pour de nouvelles orientations salariales. L’indexation de la rémunération automatique constitue une augmentation salariale brute pour tout le monde, indépendamment des performances. De ce fait, il reste moins de marge pour des récompenses individuelles supplémentaires. Pourtant, nous constatons que la majorité des employeurs souhaitent mettre en place des ajustements alignés sur les performances individuelles. »

Tension financière dans les PME

La tension financière reste un défi majeur pour les PME. En Wallonie, le pourcentage de PME se déclarant sans marge budgétaire est de 44 %. Seuls 6 % pensent qu’il y a une marge pour un bonus. A Bruxelles, pas moins de 60 % des employeurs ne voient pas de marge pour de nouvelles évolutions à leur politique de rémunération cette année. 16 % pensent qu’ils ont une certaine marge. En Flandre, 46 % des PME déclarent qu’en 2025, il n’y aura pas de marge budgétaire pour les bonus. Néanmoins, 15 % indiquent qu’il existe des possibilités.

Au mérite

Malgré ces contraintes financières, les employeurs de PME privilégient les augmentations salariales et les primes pour les employés qu’ils considèrent comme méritants. C’est le choix de six employeurs de PME sur dix. Plus de la moitié des employeurs veulent également définir eux-mêmes la composition du package salarial, sans intervention sectorielle.

Flexibilité salariale

Plus de la moitié des PME sont ainsi ouvertes à la rémunération flexible. Elle permet aux employés de choisir une partie de leur package salarial. Les chèques-cadeaux et les primes bénéficiaires sont également perçus comme des moyens efficaces pour motiver les travailleurs.

En Wallonie, les primes et les augmentations salariales brutes sont les choix privilégiés, tandis qu’à Bruxelles, les vélos d’entreprise sont plébiscités. En Flandre, les chèques-repas et les primes sont les options les plus prisées par les employeurs disposant d’une marge budgétaire.

*L’enquête a été menée auprès de 557 PME belges entre le 26 novembre et le 5 décembre 2024.