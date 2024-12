Les PME sont moins nombreuses à envisager l’engagement de personnel début 2025.

Un peu plus de quatre petites et moyennes entreprises (PME) belges sur dix (43%) envisagent d’engager du personnel supplémentaire durant les six premiers mois de 2025, ressort-il du baromètre semestriel des PME publié lundi par l’entreprise de services RH Acerta, avec les organisations patronales ETION et VKW Limburg. Cela représente un point de pourcentage de moins qu’un an auparavant (44%), mais trois de plus que fin 2022 (40%).

Conserver des collaborateurs plutôt qu’en engager de nouveaux

“Cela indique un nouveau refroidissement du marché de l’emploi. Les entreprises préfèrent conserver leurs collaborateurs qu’en engager de nouveaux”, analyse Annelies Baelus, experte du marché de l’emploi chez Acerta. Dans le même temps, le nombre de PME qui s’attendent à devoir se séparer d’une partie de leurs collaborateurs au cours des six prochains mois a reculé de 8 points de pourcentage par rapport au baromètre de mai 2024. Elles sont 36% à envisager une telle suppression de personnel.

Seul un tiers des PME optimistes

Seul un tiers des PME interrogées (33%) se dit toujours optimiste quant à ses perspectives économiques, indique encore le baromètre. Elles étaient 35% à se montrer positives voici six mois. Plus de la moitié des entreprises (51%) ne se disent ni positives ni négatives sur cette question. Ce sont principalement les difficultés de formation du nouveau gouvernement fédéral et les réorganisations attendues dans les grandes entreprises qui rendraient les PME plus pessimistes, selon Acerta.

Un total de 427 PME ont répondu cette fois au baromètre biannuel d’Acerta, ETION et VKW Limburg.