TUI enregistre des chiffres record de réservation pour les vacances de printemps. Le Tour opérateur note de 3 à 5 fois plus de demandes selon le type de vacances choisi. Les voyageurs francophones seront nombreux à prendre l’avion pour aller chercher le soleil. La majorité d’entre eux optent pour des vacances à forfait.

Avec le changement de calendrier scolaire, la situation est inédite : jamais TUI, le premier tour-opérateur du pays, n’avait enregistré autant de réservations pour les premières semaines du mois de mai, annonce-t-il par voie de communiqué. Les francophones semblent laisser les restrictions liées au Covid et à la crise énergétique derrière eux et optent en masse pour des vacances au soleil. Notons que la période n’est pas comparable à l’année dernière, où les vacances de printemps étaient encore alignées avec la Flandre.

Selon les chiffres données par TUI, 83 % des voyageurs TUI prendront l’avion pour partir lors de ces vacances de printemps et 60 % d’entre eux optent pour des vacances à forfait, afin de garder un minimum leur budget à l’œil.

Espagne, numéro 1

Du côté des destinations prisées pour ces vacances de printemps, l’Espagne gagne une fois de plus la palme en attirant plus d’un tiers des voyageurs francophones. La majorité d’entre eux iront du côté des îles Canaries, avec Tenerife en tête. La Grèce, dont l’offre n’est d’habitude pas encore disponible pour les (anciennes) vacances de Pâques, commence bien sa saison et arrive en 2e position des destinations les plus choisies.

Enfin, les destinations non européennes qui garantissent un excellent rapport qualité-prix et un ensoleillement optimal comme la Turquie, la Tunisie ou l’Égypte enregistrent de fortes croissances.

Malgré l’inflation, le budget moyen alloué à des vacances en avion est de 1090€ et reste le même qu’en 2022. La particularité cette année étant que les vacances de printemps sont encore considérées comme une période de basse saison.

Basse ou haute saison ? Certains voyageurs profitent de cette nouvelle mouture du calendrier scolaire pour réserver des locations à prix plancher, en France notamment. Elles sont en effet affichées à des prix très avantageux. Les tarifs sont parfois trois fois moins cher qu’en plein été. Cette période est en effet considérée – jusqu’à nouvel ordre – comme de la basse saison dans de nombreux pays européens. « Ce n’est pas parce que c’est la première année qu’il faut directement appliquer des prix de haute saison. Un calendrier européen des périodes de congé est d’ailleurs en cours d’élaboration pour harmoniser les vacances avec les différentes régions d’Europe », nous confie Pierre Coenegrachts, le directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme. « Si cela se confirme, il est possible que la première semaine de mai devienne chez nous une semaine ‘haute saison’ l’année prochaine. C’est difficile à appréhender maintenant. Il faudra voir comment les différents opérateurs réagissent à cette nouvelle donne. »

Succès des vacances en voiture

La demande des autres marchés européens étant relativement faible, les prix sont avantageux. Les francophones partiront en moyenne 9 jours, ce qui est identique aux années précédentes.

Les vacances en voiture ont aussi beaucoup de succès, selon TUI, avec jusqu’à 5 fois plus de réservations par rapport aux années précédentes. Les francophones choisissent en masse la France. La Bretagne, le Languedoc-Roussillon et la Côte d’Azur ont le vent en poupe. La Costa Brava (Espagne), la Costa Dorada (Espagne) et le lac de Garde (Italie) – destinations parmi les plus prisées chez les vacanciers francophones – enregistrent des croissances record.

Pas de surprise du côté des citytrips, puisque le top 5 est constitué des villes qui ont un énorme succès depuis des années. Avec ses longs week-ends, le mois de mai est traditionnellement une période idéale pour partir en citytrip.

Rome, dans les villes les plus prisées pour un citytrip.

La Côte n’est pas en reste

La côte belge n’est pas en reste non plus. Elle arrive en 3e position des régions les plus choisies. Ce que nous confirmait en ce début de semaine Dirk Marteel, porte-parole de l’office du tourisme du littoral Westtoer.

La Cote s’attend à de l’affluence pour les vacances de printemps. L’Office du Tourisme flamand voit l’arrivée de cette seconde salve de vacances de printemps avec optimisme. « Ce que l’on peut déjà remarquer, c‘est le nombre plus élevé de réservations pour le mois de mai de la part des Belges francophones », laisse entendre Dirk Marteel.

Juste avant le début de la période de vacances de mai, il y a déjà 54% de chambres d’hôtel réservées en ligne en plus par rapport au nombre de réservations pour la même période en mai 2022. « On s’attend également à ce que les Belges qui ont une seconde résidence à la Côte se rendent à la mer pendant les vacances de printemps », complète le porte-parole.

Encore de la disponibilité en Wallonie

Au Sud du Pays, pour la première semaine des vacances de mai, les réservations sont bonnes sans toutefois atteindre des plafonds, nous annonce le directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme. « Il reste de la disponibilité partout. Uniquement sur les tendances de réservation des associations rurales, on est entre 50 et 64% de réservations des gîtes pour la première semaine et entre 25-40% pour la deuxième semaine. On tourne donc autour des 50% malgré tout sans compter les last minute si la météo s’annonce plus clémente.» Dans les hôtels, qui comptent davantage sur le last minute, les prévisions semblent aussi optimistes, ainsi que pour les city trips à Mons, Liège ou encore Namur. Les prévisions sont aussi positives dans les campings pour la première semaine des vacances. Cela ne concerne pas seulement les tentes, mais aussi les caravanes ainsi que les aires spécialement dédiées aux motor-homes qui sont vite complètes.

Le week-end prolongé du 1er mai s’annonce très bien, notamment grâce aux Hollandais férus de nos Ardennes, qui seront également en congé. « Cela compensera l’absence des touristes néerlandophones qui sont, eux, venus pendant les vacances de Pâques », note Pierre Coenegrachts.