Eléonore Simonet, 27 ans, est la nouvelle ministre des Classes moyennes , des Indépendants et des PME.

Georges-Louis Bouchez a nommé Eléonore Simonet en tant que ministre des Classes moyennes , des Indépendants et des PME. Elle est avocate au barreau de Bruxelles, spécialisée dans le droit des sociétés, et députée régionale depuis juin.

Agée de 27 ans, la jeune ministre MR est dotée d’un patronyme respecté, voire sacré, au sein du parti libéral. Elle est la fille de Jacques Simonet, décédé brutalement en 2007 (alors qu’elle avait 9 ans), après une carrière écourtée mais déjà bien riche, entre autres de bourgmestre, ministre-président, secrétaire d’Etat fédéral et député. Elle est aussi la petite-fille d’Henri Simonet, ancien ministre, ancien commissaire européen et ancien bourgmestre PS d’Anderlecht entre 1966 et 1984.

4.522 voix de préférence

Éléonore Simonet avait été élue en juin 2024 au parlement régional bruxellois, depuis l’avant-dernière place sur la liste, avec 4.522 voix de préférence qui l’on propulsée à la dixième place de son parti, alors qu’elle se présentait pour la première fois à une élection. Lors des Communales, Eléonore Simonet a aussi été élue avec la liste MR+ de Woluwe-Saint-Lambert, réunissant 856 voix.