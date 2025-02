Des présidents de parti qui se mouillent et un kern épique : Bouchez et Prévot seront vice-premiers ministres dans le gouvernement De Wever I

C’était une question à laquelle lui-même n’avait pas encore de réponse. C’est désormais acté: Georges-Louis Bouchez, président du MR, sera le prochain ministre de l’Intérieur et vice-premier ministre. Il est suivi par le président des Engagés, Maxime Prévot, qui devient lui aussi vice-premier ministre.

Du beau monde pour accompagner le Premier ministre Bart De Wever. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s’est donc jeté à l’eau et prendra le poste de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Il marche ainsi dans les pas de l’un de ses modèles, de l’autre côté de la frontière : Nicolas Sarkozy.

Vice-Premier… et président du MR?

Selon les statuts du MR, le libéral devrait faire un pas de côté de la présidence. Récemment, tant Sophie Wilmès qu’Adrien Dolimont, ministre-président wallon, ont déclaré qu’un tel cumul n’était pas tenable. D’après VTM, ce ne serait toutefois pas le cas.

Le Montois entend toutefois rester à la présidence du parti ou, à tout le moins, “continuer à le diriger”. “Je ne quitterai pas la présidence du parti, du mois pas complètement“, a-t-il dit.

Prévot se lance aussi

Georges-Louis Bouchez devrait être suivi par un autre président de parti : Maxime Prévot. Il se disait que le Namurois en serait, si le libéral y était, ce qui est désormais le cas. À l’instar de Bart De Wever, Maxime Prévot devra lâcher sa ville de Namur, malgré un score stratosphérique, en octobre dernier. On ne connait pas encore son portefeuille, mais ce pourrait être celui des Affaires étrangères et de la Coopération au développement.

A priori, le nombre d'(ex)-présidents de parti se limitera à trois. Conner Rousseau (Vooruit) et Sammy Mahdi (cd&v) ont tous deux indiqué durant les négociations qu’ils resteraient à leur poste.

Le casting se complète

Outre Bouchez et Prévot, Vincent Van Peteghem (cd&v) va remplir le rôle de vice-premier ministre et ministre du Budget, selon les informations de la VRT. Il perd donc le portefeuille des Finances qu’il avait sous la Vivaldi. Du même parti, Annelies Vanderlinden devrait devenir ministre de la Justice.

Du côté de Vooruit, Franck Vandenbroucke conserve son poste de ministre de la Santé et de vice-premier ministre. Le kern, qui regroupe les vice-premiers ministres, s’annonce déjà épique, et masculin.

Du lourd pour la N-VA

À la N-VA, Theo Francken devient ministre de la Défense et du Commerce exérieur. Jan Jambon, vice-Premier, prend les portefeuilles des Finances et des Pensions, mais aussi la lutte contre la Fraude, la Loterie nationale et les Institutions cuturelles. Anneleen van Bossuyt obtient celui de l’Asile et Migration. Peter De Roover reste lui président de la Chambre.

Du lourd pour le parti nationaliste, en plus du Seize. Parmi ces compétences, on constate plusieurs domaines pour lesquels l’accord du gouvernement prévoit une autonomie régionale renforcée.

Steven Vandeput, ancien ministre de la Défense, remplacera temporairement Bart De Wever à la présidence de la N-VA en attendant une élection présidentielle.

Travail et Economie au MR

Au MR, il devrait y avoir une place pour David Clarinval: le vice-Premier ministre sortant serait en charge de l’Emploi et de l’Economie. On cite aussi le nom de Mathieu Bihet, peut-être pour l’Energie.

Jean-Luc Crucke et Vanessa Matz sont pressentis du côté des Engagés. Le parti de Maxime Prévot, outre les compétences internationales, héritera du Climat, de la Mobilité et de la Simplification administrative.

Baptiste Lambert et Olivier Mouton