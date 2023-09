Quatre questions sur le méga procès qui menace Google aux USA

Le procès des Etats-Unis contre Google, accusé de dominer illégalement la recherche en ligne s’ouvre ce mardi 12 septembre à Washington. 4 choses à savoir sur ce méga procès.

Pourquoi Google est-il poursuivi ?

Google doit-il le succès de son moteur de recherche à ses performances ou à des pratiques anticoncurrentielles ? C’est l’objet du procès qui s’ouvre ce mardi à Washington.

D’après le gouvernement américain, Google a bâti sa domination sur la recherche en ligne grâce à des contrats illégaux avec des entreprises telles que Samsung, Apple et Firefox, pour que son outil soit installé par défaut sur leurs smartphones et services.

Cela aurait permis à la firme de Mountain View de se maintenir en position de monopole dans le secteur de la recherche en ligne et de détenir environ 90 % de parts de marché, très loin devant la concurrence.

Pourquoi est-ce si important ?

C’est le plus important procès antitrust intenté contre une grande entreprise technologique depuis que la même autorité s’est attaquée à Microsoft, il y a plus de vingt ans, à propos de la domination du système d’exploitation Windows.

Ces poursuites judiciaires sont les plus conséquentes jamais lancées contre le géant d’internet. Ce procès marque aussi une nouvelle étape dans la lutte antitrust. Les autorités se contentaient auparavant de contrôler les rachats d’entreprises, elles épluchent désormais avec attention les pratiques qui permettent aux géants de la Tech de prendre le dessus sur la concurrence.

En quoi est-ce un méga-procès ?

Cette affaire sort de l’ordinaire. L’enquête du ministère de la Justice a duré pas moins de trois ans, de quoi lui permettre de monter un énorme dossier contre Google. En tout, les deux parties ont fait déposer plus de 150 personnes et produit plus de 5 millions de pages de documents.

Pendant 10 semaines d’auditions d’une centaine de témoins, Google va tenter de persuader un juge fédéral que les accusations du ministère américain de la Justice sont infondées. Pour la firme de Mountain View, ces dix semaines revêtent aussi une importante majeure. L’entreprise repose en effet en grande partie sur le secteur de la recherche en ligne et une modification des pratiques commerciales en cours pourrait la toucher de plein fouet. D’autant que des dommages et intérêts sont envisagés ainsi qu’une restructuration.

Loin de se laisser abattre, le géant de la Tech a fait appel à des centaines d’employés émanant de prestigieux cabinets d’avocats, et dépensé des millions de dollars en frais d’avocats et de lobbyistes, rapporte le New York Times. Les avocats de la société devraient ainsi mettre en avant la transformation récente de Bing avec l’ajout de fonctionnalités d’intelligence artificielle générative, qui permettent d’échanger en langage courant avec le moteur de recherche.

Que risque Google ?

Google risque gros. Si dans quelques mois le juge Amit Mehta tranche en faveur des Etats-Unis, le groupe risque d’être forcé de se séparer de certaines activités pour l’obliger à changer ses méthodes.

« Cette affaire aura une forte incidence sur la manière dont les plateformes technologiques fonctionneront à l’avenir« , prédit de son côté John Lopatka, professeur de droit à la Penn State’s School of Law.

En Europe, le géant du web a déjà été condamné à des amendes de plus de 8,2 milliards d’euros pour diverses infractions au droit de la concurrence, bien que certaines de ces décisions fassent l’objet d’un appel.

(Avec AFP)