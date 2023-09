Quatre questions sur la reprise des magasins Match et Smatch par Colruyt

Le groupe Colruyt a conclu un accord avec les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize en vue de l’acquisition de 28 magasins Match et 29 magasins Smatch en Belgique. Trends Tendances fait le point en 4 questions.

1. Qui se cache derrière le groupe Louis Delhaize ?

Louis Delhaize créa et développa seul sa propre société de supermarchés en 1875, sous sous propre nom. C’est dans la région de Charleroi que celui-ci décide d’ouvrir son premier magasin.

La distribution est une affaire de famille puisque ses deux frères, Jules et Adolphe Delhaize, créeront leur propre entreprise et lanceront plus tard lanceront l’enseigne belge Delhaize.

Durant les décennies suivantes, l’entreprise Louis Delhaize passe entre les mains de plusieurs de ses descendants, qui créeront notamment les magasins Match en 1934. Ils se tournent aussi vers le nord de la France où en 1965, André Bouriez, un neveu français des frères Delhaize, permet la création du premier magasin Cora.

Par la suite, le groupe crée de nombreuses enseignes comme Delfood en 1895 ou Delitraiteur en 1990. La famille acquiert aussi de nombreuses chaines comme les magasins Profi et Delto.

2. Pourquoi c’était attendu ?

Ce n’était un secret pour personne. Le groupe Louis Delhaize connaissait de grosses difficultés financières. En 2019, Match SA (Match) et Profi SA (Smatch), déjà en proie à des difficultés économiques majeures, avaient dû recourir à un premier plan social qui avaient entraîné la fermeture de 15 magasins.

La crise sanitaire qui a bénéficié temporairement à la grande distribution n’a pas suffit à enrayer les pertes récurrentes et l’inflation, l’augmentation du prix de l’énergie et l’indexation des salaires ont finalement eu raison des deux enseignes.

Le groupe Louis Delhaize avait déjà cédé Cora et Match France à Carrefour, et Cora et Match Luxembourg à E. Leclerc. Pas de raison donc que la Belgique fasse exception. Le groupe y possède encore sept grands hypermarchés Cora (déficitaires), la chaîne de magasins de quartier indépendants Louis Delhaize et les magasins-traiteurs Delitraiteur.

3. Pourquoi Colruyt s’y intéresse ?

La reprise par Colruyt était loin d’être évidente. D’une part parce que reprendre une enseigne en difficulté n’est pas aisée, d’autre part parce que les magasins Colruyt ont une identité forte. L’objectif de cette acquisition est « d’accélérer les plans de croissance », a expliqué Stefan Goethaert, CEO de Colruyt.

Cette reprise va permettre à Colruyt de compléter son réseau, principalement en Wallonie. Les magasins acquis sont en effet géographiquement complémentaires au réseau de magasins déjà existants.

Colruyt ne reprend cependant pas l’ensemble des magasins mais 57 sur un total d’environ 80 succursales de Match et Smatch. Ces derniers ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires de quelque 300 millions d’euros en 2022. Outre le fonds de commerce des magasins concernés, Colruyt reprend également l’immobilier de ses sites mais les détails financiers n’ont pas été communiqués.

4. Sous quelle forme ?

Inutile d’attendre soudainement de nouveaux magasins Colruyt à chaque coin de rue. Le groupe a affimé qu’il évaluerait les magasins repris selon les besoins des clients pour déterminer à quelle « formule du groupe Colruyt ils correspondent le mieux », à savoir Colruyt, Bio Planet, Okay, Spar et Cru. S’agissant majoritairement de magasins de proximité, il est d’ailleurs peu probable que ceux-ci ne deviennent des Colruyt.