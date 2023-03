Proximus accélère le déploiement de la fibre optique en région liégeoise

L’opérateur de télécommunications mobile belge Proximus poursuit le déploiement de la fibre optique en région liégeoise. Après les villes de Liège et Seraing, des travaux seront lancés cette année dans les communes d’Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Herstal et Saint-Nicolas.

Dans le cadre de son programme de déploiement de la fibre optique en Belgique, lancé en 2016 et prévu jusqu’en 2032, Proximus a démarré les travaux à Liège en 2017. Seraing a suivi en 2021. Tant à Liège qu’à Seraing, les opérations sont en cours. A ce stade, le taux de couverture à Liège est de 58 %, soit plus de 71.000 foyers et entreprises qui y ont accès. « C’est grâce à cela que Liège est l’une des cinq villes en Belgique qui bénéficient, depuis fin février, de la technologie 10 Gbps, de loin l’Internet le plus rapide de Belgique », relève l’opérateur. Celui-ci estime que le taux de couverture devrait être de 77% sur Liège et 64% sur Seraing d’ici fin 2023.

Désormais, l’opérateur accélère le déploiement de la fibre optique en région liégeoise en investissant dans des communes aux alentours présentées comme étant les plus densément peuplées, à savoir Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Herstal et Saint-Nicolas. Les travaux débuteront cette année.

« L’objectif est d’atteindre un taux de couverture entre 80 et 100% d’ici fin 2025« , précise Virginie Géradin, directrice du déploiement fibre de Proximus, lors d’une présentation aux représentants des communes concernées. Ce sont ainsi un peu plus de 200.000 foyers et entreprises en région liégeoise qui auront accès à la fibre optique d’ici fin 2025.

Par l’intermédiaire de la joint-venture Unifiber, le déploiement de la fibre optique sera également mis en œuvre dans les communes de Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Oupeye et Visé.

Proximus précise qu’une communication sera générée vers la population afin de l’informer et que l’entreprise s’efforce de réduire les désagréments. « Une analyse est réalisée dans les rues dans le but d’optimiser le déploiement. Ainsi, dans la mesure du possible, on privilégie un raccordement en façade plutôt qu’une installation souterraine », indique la directrice du déploiement fibre. « Puis, cinq ans après le début du déploiement, on décommissionne le cuivre (ndlr : déconnexion du réseau cuivré présenté comme étant moins « vert » que la fibre). »

A l’échelle nationale, Proximus entend couvrir 95% des foyers et entreprises d’ici 2032. L’investissement global s’élève à plus de 9 milliards d’euros.