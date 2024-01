Prix des terrains agricoles : différences énormes en Europe, la Belgique est très chère

Un terrain agricole coûte en moyenne plus de 50.000 euros par hectare en Belgique. Un prix bien plus élevé qu’ailleurs en Europe, et donc un coût de plus pour les agriculteurs belges.

La grogne des agriculteurs continue ce lundi, après un week-end d’actions à travers la Belgique. En Allemagne, les agriculteurs manifestent depuis des semaines, tout comme en France, en Italie, et ailleurs en Europe. Les raisons de la grogne sont des prix trop bas pour les produits, des normes environnementales de plus en plus strictes, des conditions de travail très dures, une attractivité du secteur en baisse avec de moins en moins de jeunes qui prennent le relais, et de la concurrence déloyale de pays qui où la production coûte moins cher, en résumé.

Il y a effectivement en Europe (ou ailleurs) des zones où le prix des matières premières et le coût de la main d’oeuvre sont moins chers. Mais ce n’est pas le seul élément qui entre en compte : le prix des terrains agricoles varie également très fortement. C’est ce que montre une récente étude d’Eurostat, qui se penche sur les chiffres de 2022.

Les prix, à l’achat, varient ainsi entre 233.230 l’hectare (100 mètres sur 100 mètres) moyen à Malte et 3.700 euros en Croatie (prix le plus bas, mais le moyenne n’est que très légèrement plus élevée). La moyenne européenne est de 10.578 euros.

« Ces prix et loyers (voir plus bas, NDLR) varient considérablement entre les pays de l’UE et entre les régions pour un large éventail de raisons qui incluent, entre autres, des facteurs nationaux (comme les lois), des facteurs régionaux (par exemple le climat et la proximité des réseaux) et des facteurs de productivité localisés (comme la qualité du sol, la pente ou le drainage). Les forces du marché de l’offre et de la demande, y compris l’influence des règles relatives à la propriété étrangère, peuvent également influer sur le prix des terres agricoles », note l’agence européenne dans son rapport.

Prix des terrains agricoles.

En Belgique : cinq fois la moyenne européenne

La Belgique n’est pas reprise dans le graphique. Notre pays se classerait cependant dans le top 3 du classement. Selon l’Observatoire du Foncier agricole (dépendant du SPW Agriculture), le prix de l’hectare était de 36.368 euros en 2022, dans le sud du pays. C’est dans le Brabant wallon que les terrains sont le plus cher, avec un prix jusqu’à 90.000 euros.

Dans le nord du pays, il était beaucoup plus cher : 63.105 euros l’hectare (au premier semestre de 2022), selon le Baromètre de la Fédération des notaires. Le prix moyen, pour la Belgique, était donc de 53.193 euros l’hectare. Une hausse d’environ un quart, en valeur nominale, entre 2017 et 2022.

Une peine de plus donc pour les agriculteurs belges. Acheter un terrain est beaucoup plus cher qu’ailleurs en Europe. Se lancer ou étendre ses activités est donc un investissement considérable. Surtout qu’entre-temps les taux d’intérêt ont, en plus, fortement augmenté. Ce qui ne fait qu’augmenter les coûts.

Loyers

Dans le monde agricole, tous les exploitants ne sont pas propriétaires des terres qu’ils travaillent. Certains louent les terrains à des propriétaires – une pratique qui s’appelle aussi le fermage. Au niveau des loyers, les prix varient aussi grandement. L’hectare le moins cher, en moyenne nationale, se trouve en Slovaquie et coûte 57 euros, par an. Le loyer le plus cher est de 1.764 euros l’hectare, dans la région de Flevoland, aux Pays-Bas. La moyenne nationale y est aussi la plus élevée pour « l’Europe » : 843 euros.

Le terrain le moins cher se trouve en Suède, à raison de 24 euros par hectare. Mais la moyenne nationale est plus élevée. Elle touche presque la moyenne européenne, qui est de 199 euros par hectare.

Loyers agricoles.

Là aussi, la Belgique n’est pas en reste. Elle se classerait cinquième de la liste. Comme les terrains sont chers, les loyers le sont logiquement aussi. En 2022, un agriculteur belge payait en moyenne 329 euros par hectare, selon Statbel. Il y a également des différences régionales : les agriculteurs wallons paient 252 euros par hectare, ceux de Flandre 424 euros. La région de Famenne est la moins chère, avec une moyenne de 163 euros. La province de Flandre occidentale est la plus chère : 486 euros par hectare, en moyenne.

A titre indicatif : 65% du territoire est loué. Ce qui veut dire qu’en plus des loyers déboursés tous les ans, de nombreux exploitants ne peuvent pas vendre leurs terres à un autre pour avoir une retraite plus conséquente que celle réservée aux indépendants.

Prairies permanentes

Voilà pour les terres dites agricoles ou labourées. Mais il y a également les prairies permanentes à prendre en compte. Celles-ci servent par exemple pour le pâturage des bêtes et la « fauche » (production de foin). Elles sont en règle générale moins chères que les terres agricoles. 8.400 euros l’hectare, pour la moyenne européenne (soit 20% de moins), et 287 euros l’hectare par an (12% de moins) pour la moyenne belge à la location.