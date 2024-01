Emigrer en Croatie ? Cette commune vend des maisons à 13 cents

Un prix symbolique pour repeupler une commune : la Croatie vend des maisons à 13 cents. Les éditions précédentes avaient connu du succès.

Des maisons pour un euro symbolique, de telles nouvelles avaient déjà fait le tour du monde. La Sicile avait notamment proposé des maisons à ce prix dans plusieurs villages, il y a quelques années. Le but est de repeupler des zones peu habitées et relancer l’économie. Le Japon avait lui aussi défrayé la chronique en offrant un million de yens (plus de 6.000 euros) à des familles pour qu’elles quittent Tokyo et s’installent dans des zones rurales.

En Croatie, la ville de Legrad veut également voir sa population augmenter. En ce mois de janvier, des maisons sont donc mises en vente au prix de 13 cents. La ville, un patelin rural de 2.000 habitants, se situe au nord-est du pays, non loin de la frontière hongroise. Il faut parcourir 120 kilomètres pour arriver à Zagreb, la capitale. Pour arriver à la côte, c’est un peu plus loin : 270 kilomètres pour Rijeka (la ville côtière la plus proche), 400 kilomètres pour Zadar et plus de 700 kilomètres pour Dubrovnik, littéralement à l’autre bout du pays.

Programme qui convainc

Il y a quelques conditions à remplir pour acheter ces maisons. Les candidats doivent avoir moins de 45 ans et être marié ou en couple. En plus d’un casier judiciaire vierge, ils ne peuvent pas déjà être propriétaires – sans doute pour éviter que les maisons soient achetées pour en faire une résidence secondaire. Mais elles trouvent preneur : 5 seraient déjà vendues, selon les médias.

Ce n’est en fait pas la première fois que Legrad met de telles maisons en vente : il y a déjà eu plusieurs tranches de ventes. L’initiative a commencé en 2018. En 2021 par exemple, 17 maisons (sur 19) s’étaient vendues. Elles coûtaient 1 kuna à l’époque, mais le pays a entretemps rejoint la zone euro.

Autre signe que le programme attire du monde : le nombre d’enfants a augmenté et la ville a même dû construire une nouvelle crèche.

Car Legrad n’offre pas que des maisons à prix symbolique, mais propose également une aide financière aux nouveaux habitants, afin de rénover les biens. Il s’agit en effet de vieilles maisons, voire de chantiers abandonnés. En 2021, la commune offrait ainsi 25.000 kuna (3.200 euros) aux candidats retenus dans le programme. Pour attirer encore plus de nouveaux arrivants, elle offrait même jusqu’à 35.000 kuna (4.600 euros) pour l’achat d’une maison sur le marché. Mais il n’est pas clair si ce programme de subsides est également prévu cette fois.