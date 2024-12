Plan de restructuration chez Bekaert : 61 emplois menacés

Le producteur de fils d’acier Bekaert a annoncé mardi sa volonté de “réorienter ses activités” sur le site de Bekintex à Wetteren (Flandre orientale). Celles-ci seront déplacées vers un autre site belge, ce qui aura un impact direct sur 61 emplois.

Bekaert fabrique plusieurs produits de haute technologie sur le site de Wetteren, notamment des solutions pour les textiles antistatiques et résistants à la chaleur, des solutions pour la production d’hydrogène vert, ainsi que des câbles chauffants pour le chauffage des sièges de voiture. L’entreprise y emploie actuellement environ 140 personnes. Le groupe belge explique cette réorientation des activités par des “conditions de marché difficiles”: “Bekaert doit adapter ses activités à la réalité économique”. Des discussions avec les partenaires sociaux sont prévus prochainement “conformément à la loi Renault”, a précisé l’entreprise cotée à la Bourse de Bruxelles.

Le personnel a réagi avec “émotion, déception et colère”, indique Jan Van Damme de l’ACV Metea. Selon lui, l’entreprise avait déjà recours au chômage temporaire et à d’autres mesures de réduction des coûts. “Le personnel est déçu que cela n’ait servi à rien”, affirme-t-il. Après l’annonce, plus aucun travail n’a été effectué sur le site, a déclaré M. Van Damme. Les syndicats et la direction se réuniront à nouveau vendredi. Bekaert emploie environ 1.600 personnes en Belgique, principalement à son siège de Zwevegem (Flandre occidentale).