Opération “recrutement” chez IBA

L’entreprise est à la recherche de 100 profils d’ici le mois de juin. Ces embauches sont indispensables pour assumer la croissance d’un carnet de commandes qui dépasse le milliard d’euros.



Après le groupe Wanty, le Tec ou GSK, c’est au tour de ce fleuron de la technologie belge qu’est IBA de faire appel aux services du Forem pour un recrutement massif. La société néolouvaniste doit embaucher 100 personnes en Belgique d’ici le mois de juin mais ses actions classiques sur les campus universitaires ne suffisent plus dans un marché du travail de plus en plus tendu. Elle organise donc une soirée spéciale “recrutement” le 28 mars dans ses locaux.

Des profils variés

“Notre carnet de commandes est en pleine croissance et dépasse le milliard d’euros, explique Olivier Lechien, directeur de la communication d’IBA. Il faut assumer derrière avec des équipes de production mais aussi des services informatiques, de la vente, etc.” L’entreprise collaborait déjà avec le Forem depuis plusieurs années mais a décidé, vu l’urgence, de donner plus d’ampleur et de visibilité aux actions de recrutement. “Nous attirons traditionnellement des ingénieurs en électromécanique ou en physique appliquée, poursuit Olivier Lechien. Mais ici, nous devons trouver des profils beaucoup plus variés.” Les profils recherchés vont du développeur software au gestionnaire de projets R&D en passant par les acheteurs, les monteurs industriels ou bien entendu les ingénieurs avec diverses spécialisations.

IBA, leader mondial des accélérateurs de particules et de la protonthérapie (traitement du cancer), emploie plus de 1.800 personnes, dont 900 en Belgique. “Aujourd’hui, même une entreprise de cette taille et de cette réputation doit agir pour recruter, ajoute Thierry Ney, porte- parole du Forem. Les gens ne connaissent pas la diversité des opportunités d’emploi qui se cache derrière un tel nom. Oui, c’est une entreprise technologique, mais elle a aussi besoin de manutention, de communication, de comptabilité… Nous jouons alors un rôle de facilitateur.”

Un outil de matching

De tels partenariats sont de plus en plus fréquents pour le Forem. L’an dernier, 30% des recrutements du groupe Wanty (construction) résultaient de telles actions en partenariat et cela devrait s’amplifier en 2023. “Nous avons développé un outil de matching qui permet de pousser les offres vers les bons candidats, précise Thierry Ney. Le travail se fait en étroite collaboration avec l’entreprise cliente afin de coller à son ADN tout en adaptant les modes de recrutement et les exigences au marché de l’emploi d’aujourd’hui.”