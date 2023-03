La pénurie de talents concerne de nombreux secteurs et touche de plus en plus d’entreprises.IBA en fait partie. Le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules souhaite engager 100 nouveaux employés d’ici juin 2023.mais les candidats se font attendre. Pour remédier à cette recherche laborieuse, IBA s’est adjoint les services du FOREM,qui accompagne l’entreprise wallonne afin de trouver les perles rares et de débloquer la situation.