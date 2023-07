Nethys investit dans Noshaq

La société publique liégeoise devient le deuxième actionnaire du fonds d’investissement.

Le monde économique liégeois se rapproche. On se demandait ce que Nethys allait faire avec le pactole issu de la vente de Voo à Orange. Voici un premier élément de réponse. La filiale d’Enodia vient d’injecter 39,8 millions d’euros dans Noshaq, le fonds de private equity (ex-Meusinvest), via une augmentation de capital.

Lire aussi | Orange Belgium finalise le rachat de Voo

Par cette opération, Nethys devient directement le deuxième actionnaire (22,39% du capital) du fonds derrière Wallonie Entreprendre (39,6%) et devant NEB Participations (20,86%), un consortium où on retrouve Ethias, Belfius et… Nethys.

Auprès de nos confrères de L’Echo, Gaëtan Servais, le CEO de Noshaq, évoque “une convergence entre les deux structures pour qu’elles se renforcent et développent une complémentarité, notamment dans l’énergie et l’immobilier”. Ces deux secteurs font en effet partie des secteurs privilégiés par Noshaq pour développer des projets liégeois avec la biotech, le digital ou l’agroalimentaire. Assurément, l’arrivée de Nethys permet aussi à Noshaq de diversifier ses sources de financement et de renforcer son assise financière. Le fonds investit entre 100 et 115 millions d’euros par an.