Métiers en pénurie: des cours de langue en entreprise et des formations sur mesure pour les réfugiés ukrainiens

La langue est l’un des obstacles majeurs que rencontrent de nombreux réfugiés ukrainiens qui veulent travailler en Belgique. L’entreprise d’intérim Adecco et la société de production et de commercialisation de poissons Mowi Belgium proposent aux Ukrainiens de suivre des cours de langue au travail, ainsi qu’une formation sur mesure pour remplir des postes en pénurie.

Selon les chiffres récents de Statbel, seuls 20 % des réfugiés ukrainiens, demandeurs d’emploi, trouvent effectivement du travail. La langue est l’un des obstacles majeurs.

Dans ce contexte, l’entreprise d’intérim Adecco et l’entreprise de production et de commercialisation de poissons Mowi Belgium proposent aux Ukrainiens de travailler en groupe ainsi que de suivre des cours de langue au travail.

« Pouvoir communiquer est essentiel pour le fonctionnement et la collaboration au sein des entreprises. C’est pourquoi la langue joue un rôle si important. Nous comprenons néanmoins parfaitement qu’il n’est pas évident d’apprendre une toute nouvelle langue en si peu de temps. C’est pourquoi nous misons sur la force du groupe pour surmonter cet obstacle”, explique Jan Dekeyser, Country Head Adecco Belgique & Luxembourg.

Atout de groupe

Parmi ces travailleurs ukrainiens, il y en a en effet toujours quelques-uns qui parlent néerlandais ou anglais et qui peuvent traduire pour les autres, explique les porteurs du projet. C’est cet atout ‘de groupe’ qu’Adecco et Mowi Belgium veulent exploiter pour aider les nombreux Ukrainiens à surmonter dans un premier temps la barrière linguistique. Les cours de langues ont lieu soit juste avant ou juste après les heures de travail. Ils doivent permettre aux Ukrainiens actifs dans l’entreprise de s’intégrer dans leur nouvel environnement de travail.

En Belgique, il y a beaucoup de métiers en pénurie. Or, vu le nombre de diplômes ukrainiens non reconnus chez nous, de nombreux réfugiés sont candidats pour ces offres d’emploi. Mais ce n’est pas aussi simple pour les entreprises, car, outre l’obstacle de la langue, la plupart des demandeurs d’emploi ukrainiens n’ont pas les qualifications nécessaires. C’est pourquoi Adecco et Mowi Belgium ont décidé de miser sur les besoins spécifiques de l’entreprise. En s’appuyant sur ceux-ci, les partenaires ont élaboré un trajet de formation ciblé en collaboration avec le VDAB et Travi, qui répond aussi bien aux exigences de l’entreprise qu’aux besoins de formation des demandeurs d’emploi ukrainiens.

Accès facilité aux métiers en pénurie

Une première formation sur le site de l’entreprise de transformation du poisson Mowi Belgium à Bruges porte déjà ses fruits. L’entreprise a mis en service une nouvelle ligne de production avec une équipe composée uniquement de réfugiés ukrainiens travaillant de manière presque autonome.

« Nous sommes heureux de voir que ce projet prouve qu’il est possible de travailler en se concentrant sur les opportunités plutôt que sur les limites. Ce projet est un exemple brillant de la manière dont la collaboration et le dévouement peuvent aboutir à des résultats positifs. Nous allons continuer à œuvrer pour que davantage de réfugiés puissent travailler et pour jeter des ponts entre leurs compétences et les besoins des employeurs”, commente Jan Dekeyser.