Pierre Wunsch prolongé de cinq ans à la Banque Nationale de Belgique (BNB)

Les principaux ministres du gouvernement fédéral réunis mercredi midi en comité restreint (kern) sont parvenus à un accord global sur plusieurs nominations, confirme le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Le mandat de Pierre Wunsch comme gouverneur de la Banque Nationale de Belgique (BNB) est prolongé de cinq ans. Cette prolongation sera confirmée par un arrêté royal signé par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Le gouvernement fédéral confirme aussi son soutien à la candidature du commissaire européen Didier Reynders au poste de secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Ces nominations sont le fruit d’un accord plus global intervenu entre les partenaires de la Vivaldi, confirment plusieurs sources.

Fin décembre, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres étaient partis en vacances avec une dizaine de points non résolus. Plusieurs de ces points sont revenus sur la table mercredi et ont pu être débloqués.

La nomination de Pierre Wunsch, étiqueté MR, restait notamment en suspens, dans l’attente d’un accord sur la procédure concernant les suppléments d’honoraires des médecins et dentistes. Une divergence d’interprétation de l’accord médico-mutualiste intervenu mi-décembre était apparue, singulièrement entre le vice-Premier ministre MR David Clarinval et le vice-Premier ministre Vooruit et ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

Selon M. Clarinval, il a été convenu mercredi de soumettre les arrêtés royaux préparés par son collègue socialiste à l’avis des médecins et des dentistes. Le libéral ajoute avoir pu inclure un renforcement de la lutte contre les abus au statut BIM (bénéficiaire d’intervention majorée) dans l’accord. Le kern s’est par ailleurs engagé à ce que la réforme des honoraires soit conclue avant les élections.

Un accord a aussi été trouvé à propos de l’interdiction de la publicité sur les biocides. Les écologistes proposaient en décembre une interdiction totale. L’accord intervenu mercredi prévoit finalement une interdiction des biocides de Classe 4 et supérieurs, soit ceux considérés comme les plus dangereux.