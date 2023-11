Laurence Mathieu nommée CEO de NRB

Le Groupe NRB, référence de premier plan dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, a nommé Laurence Mathieu comme nouvelle CEO.

Du mouvement à la tête du groupe NRB. Après avoir mené une réflexion approfondie sur sa stratégie, le Groupe NRB, annonce avoir approuvé son nouveau modèle de gouvernance pour l’ensemble de ses filiales. “En renforçant les synergies entre ses différentes entités, le Groupe a l’ambition de poursuivre sa croissance, son engagement envers l’innovation, la qualité des services et la satisfaction de ses clients”, laisse entendre le groupe par voie de communiqué.

André Vanden Camp, actuel Administrateur Délégué de NRB, devient CEO du Groupe NRB “afin de soutenir sa vision, piloter sa transformation et poursuivre sa stratégie de croissance”, annonce la société. Parallèlement, Laurence Mathieu est nommée nouvelle CEO de NRB SA. Cette nomination entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

25 ans d’expérience dans le secteur de l’IT

Laurence Mathieu dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’IT, dont plusieurs postes de direction au niveau belge mais également international chez Origin, Compaq, Hewlett Packard et Hewlett Packard Enterprise dans des départements en charge d’accompagner les clients dans leur transformation digitale et organisationnelle. Elle a rejoint ensuite Inetum-Realdolmen en tant que COO & Operations Director en 2021 afin de mettre en place et de diriger les fonctions opérationnelles et delivery transversales à l’ensemble des business units de la société, retrace le groupe NRB.

“Excellente trilingue, Laurence est passionnée par les nouvelles technologies, reconnue pour sa compréhension approfondie des défis technologiques contemporains, sa détermination et sa capacité à stimuler l’innovation au sein de l’entreprise. Nominée parmi les 5 meilleures candidates ICT Femmes de l’Année 2023, elle est également réputée pour ses capacités en people management et sa volonté d’ouvrir davantage les carrières de l’IT aux femmes en faisant de la diversité l’un de ses sujets de prédilection”, comment le groupe dans son communiqué », fait savoir l’entreprise.

3450 collaborateurs

Laurence Mathieu se dit « honorée de rejoindre l’équipe de NRB en tant que nouvelle CEO. Il s’agit d’une entreprise au potentiel incroyable dont l’expertise multi-secteurs et la diversité de l’offre sont de véritables forces. Le Groupe NRB compte déjà plus de 3 450 collaborateurs et entend poursuivre sa croissance. Cette ambition et les défis à relever ont clairement motivé mon choix de rejoindre l’entreprise. Je vais pouvoir mettre mon expérience au service de toutes les équipes qui ont entamé un incroyable travail de repositionnement stratégique depuis plusieurs mois déjà. »

La nouvelle CEO s’estime par ailleurs « consciente des enjeux du secteur, de la rapidité avec laquelle les métiers évoluent et de la nécessité d’accompagner encore mieux nos clients dans une approche intégrée et efficace. Nos clients font face à des défis jamais encore rencontrés en termes de transformation digitale et nous serons à leurs côtés aujourd’hui et demain. »