L’Autorité belge de la Concurrence approuve le rachat de Win par NRB

L’Autorité belge de la Concurrence a approuvé l’acquisition de la société Win et de ses filiales Wallonie Data Center et Phenix Data Center par NRB (groupe wallon de services informatiques), dont Ethias est l’actionnaire majoritaire, indique-t-elle mercredi. La concentration dans la fourniture de services informatiques et dans la vente de matériel informatique ne soulève pas d’opposition.

En février dernier, le conseil d’administration d’Enodia (ex-Publifin et maison mère de Nethys) avait rendu un avis conforme unanime favorable sur la cession par Nethys de ses actions détenues dans Win (filiale IT) à NRB pour un montant de quelque 50 millions d’euros. Le conseil d’administration de Nethys avait également validé cette cession. NRB avait alors souligné la « complémentarité stratégique » de Win et NRB. Le rapprochement des deux entreprises doit constituer « un acteur solide pour accélérer la transformation digitale ».