Décès de Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett, à l’âge de 99 ans : voici ses meilleures citations

Charlie Munger, 99 ans, est décédé paisiblement mardi dans un hôpital californien, a annoncé dans un bref communiqué Berkshire Hathaway, la holding du milliardaire américain Warren Buffett.

Charlie Munger, qui aurait fêté ses 100 ans le 1er janvier 2024, était, de longue date, le bras droit et ami du célèbre investisseur américain que d’aucuns surnomment « l’Oracle d’Omaha« , lui-même âgé de 93 ans.



« Berkshire Hathaway n’aurait pas pu acquérir son statut actuel sans l’inspiration, la sagesse et la participation de Charlie », a réagi Warren Buffett, cité dans le communiqué.

La holding bâtie par Warren Buffett et son associé de longue date possède plusieurs dizaines d’entreprises et pèse près de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Sur les réseaux sociaux, les marques d’affection après son décès sont nombreuses, des Etats-Unis jusqu’en Chine, où Munger a fait des choix d’investissement (qu’il regrette parfois, comme Alibaba). C’est que lui et Buffett ont toujours été des sources d’inspirations et des modèles pour de nombreux investisseurs, vu leur long parcours et leur palmarès dans les affaires.

Meilleurs quotes

Munger, plus encore que Buffett, était connu et apprécié pour ne pas garder sa langue en poche. « Quand vous entendez EBIDTA, vous devez substituer le mot par bénéfices bullshit« , « les crypto sont une MST » et « la bourse est un casino rempli de gens bourrés » : il aura régulièrement défrayé la chronique. Voici quelques-unes de ses meilleures sorties sur la bourse et l’investissement, l’économie et les affaires, la vie et le savoir, issues d’une compilation de Yahoo Finance.

« Je pense que la vie est une série de coûts d’opportunité. Vous savez, vous devez épouser la meilleure personne, commode à trouver, et qui veut bien de vous. L’investissement est un peu le même type de processus. » (1997)

« Vous n’êtes pas envieux, vous n’avez pas beaucoup de rancœur, vous ne dépensez pas trop vos revenus, vous restez joyeux malgré vos problèmes, vous traitez avec des personnes fiables et vous faites ce que vous êtes censé faire. Toutes ces règles simples contribuent à rendre votre vie meilleure. » (2019)

« Avec la montée en flèche de tout ce qui existe et les taux d’intérêt si bas, la génération du milléniaux aura beaucoup de mal à devenir riche par rapport à notre génération. La différence entre les riches et les pauvres de la génération montante sera bien moindre. Bernie (Sanders, NDLR) a donc gagné. Il l’a fait par accident, mais il a gagné. » (2021)

« Dans toute ma vie, je n’ai connu aucune personne sage (dans un vaste domaine) qui ne lisait pas tout le temps – aucune, zéro. Vous seriez surpris de voir combien Warren lit – et combien je lis. Mes enfants se moquent de moi. Ils pensent que je suis un livre avec quelques jambes qui dépassent. »

« Il y a aujourd’hui tant d’argent entre les mains de tant de gens intelligents qui essaient tous d’être plus malins les uns que les autres. C’est un monde radicalement différent de celui dans lequel nous avons commencé. » (2023)

« Je trouve qu’il est beaucoup plus facile de trouver quatre ou cinq investissements pour lesquels j’ai une chance raisonnable d’avoir raison sur le fait qu’ils sont bien au-dessus de la moyenne. Je pense qu’il est beaucoup plus facile d’en trouver cinq que 100. Je pense que les gens qui prônent toute cette diversification – que j’appelle d’ailleurs « deworsification » (jeu de mots avec « worse » qui veut dire « pire », NDLR) – ce que j’ai copié de quelqu’un – et je suis beaucoup plus à l’aise avec deux ou trois actions que je pense connaître et pour lesquelles je pense avoir un avantage. » (2021)

« Si vous investissez dans des actions à long terme ou dans l’immobilier, il y aura bien sûr des périodes d’agonie et des périodes de prospérité. Je pense qu’il faut apprendre à vivre avec ces périodes. Comme l’a dit Kipling, il faut traiter ces deux imposteurs de la même manière. Il faut composer avec le jour et la nuit. Cela vous gêne-t-il beaucoup ? Non. Parfois il fait nuit, parfois il fait jour. Parfois, c’est le boom. Parfois, c’est l’effondrement. Je crois qu’il faut faire de son mieux et continuer aussi longtemps qu’on nous laisse faire. » (2021)

« L’imitation du troupeau entraîne une régression vers la moyenne (performance simplement moyenne). »

« Je suis personnellement sceptique quant à l’engouement pour l’intelligence artificielle. Je pense que l’intelligence à l’ancienne fonctionne plutôt bien. » (2023)

« Nous avons maintenant des algorithmes informatiques qui négocient avec d’autres ordinateurs. Et des gens qui achètent des actions sans rien y connaître, conseillés par des gens qui en savent encore moins. C’est une situation incroyablement folle […]. Toute cette activité nous facilite la tâche » (2022).

« Ces journaux vont terriblement nous manquer. Chaque journal… était un bastion de pouvoir indépendant. La position économique était tellement inexpugnable… et l’éthique d’un journaliste était d’essayer de dire les choses telles qu’elles sont. (…) Aujourd’hui, environ 95 % des journaux vont disparaître pour toujours. Et qu’est-ce qu’on obtient en remplacement ? Nous avons un groupe de personnes qui attirent un public parce qu’elles sont folles… J’ai mes fous préférés, et vous avez vos fous préférés, et nous nous réunissons et devenons tous plus fous les uns que les autres en engageant des gens pour nous dire ce que nous voulons entendre. Cela ne remplace pas Walter Cronkite et tous ces grands journaux d’antan. Nous avons subi une perte énorme. Ce n’est la faute de personne. C’est la destruction créatrice du capitalisme, mais c’est une chose terrible qui est arrivée à notre pays. » (2022)

« Le capitalisme sans échec, c’est comme la religion sans enfer. »