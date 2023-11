Warren Buffett ne sait plus dans quoi investir

Plus de 157 milliards de dollars. Jamais le montant des liquidités de Berkshire Hathaway, le holding de Warren Buffet, n’aura atteint un tel montant. À cause d’un manque d’opportunités et de la hausse des taux d’intérêt.

La vente des cessions d’actions cotées s’élève à 40 milliards de dollars sur un an, dont 5 milliards au cours du troisième trimestre. Parmi les titres vendus dans l’année, on retrouve des gros morceaux comme HP et Chevron. Warren Buffet est donc assis sur une montagne de cash, mais que peu d’investissements ne semblent trouver grâce à ses yeux sur le marché actuel. Au point de préférer racheter massivement ses propres actions que d’en racheter de nouvelles. Le rachat total de ses actions s’élève ainsi à 7 milliards de dollars depuis janvier.

Merci la hausse des taux

En cédant des participations sans en acheter d’autres par manque d’opportunités d’acquisition, les liquidités n’ont donc cessé de s’amplifier. Une hausse des liquidités qui est aussi encouragée par la hausse des taux d’intérêt. La majorité de ces liquidités sont en effet détenues sous forme de Treasuries à court terme, soit des obligations gouvernementales des États-Unis. Or le taux des Treasuries sur deux ans a dépassé 5% en août, alors qu’il était à moins de 4% début mai.

Une passivité qui ne réduit pas l’appétit des investisseurs

Un holding qui ne sait pas dans quoi investir peut faire fuir les investisseurs. Mais cela ne semble pas être le cas de Buffet. Loin de baisser, le cours des actions du holding a même atteint un record en septembre. Depuis le début de l’année, l’action a augmenté de près de 14 %. Pour beaucoup d’investisseurs, cela reste un investissement sûr et diversifié en ces temps incertains.

Le holding se porte bien

Et les chiffres semblent lui donner raison. Malgré ce manque apparent d’inspiration, le holding Berkshire Hathaway se porte bien à en croire les résultats trimestriels publiés samedi. Ils sont supérieurs aux attentes puisque Berkshire Hathaway affiche donc non seulement des liquidités record, mais aussi un résultat opérationnel de 10,76 milliards de dollars, soit une hausse de 7,1% par rapport au trimestre précédent. Seul bémol, la baisse boursière a pesé sur son résultat net qui affiche une perte de 12,77 milliards de dollars au troisième trimestre (contre une perte de 2,8 milliards un an plus tôt). Une contre-performance que l’on doit à une baisse du marché boursier en général et qui n’aura pas épargné le portefeuille d’actions de Warren Buffett. Il est passé de 353 milliards de dollars fin juin à 319 milliards de dollars aujourd’hui.