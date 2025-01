Gert Bervoets (CEO de H. Essers) élu 40e Manager néerlandophone de l’Année: “Chaque jour sans décision est un mauvais jour”

À la tête de l’entreprise de logistique H. Essers depuis 11 ans, Gert Bervoets appartient à une génération “pour qui travailler va de soi”. Assumer la fonction de CEO externe dans une entreprise familiale n’est pas chose facile. “Il faut maintenir tous les équilibres. C’est comme marcher sur une corde raide et Gert maîtrise cet art”, indique un proche.

Après des études d’ingénieur commercial à l’HUBrussel, Gert Bervoets (aujourd’hui 54 ans) a acquis sa première expérience professionnelle en tant que chef de produit au sein de Nestlé. C’est en 2002 qu’il a trouvé l’emploi de sa vie chez le logisticien limbourgeois H. Essers. “J’ai rejoint cette équipe en tant que directeur d’une nouvelle succursale à Wilrijk, explique-t-il. Notre client était Agfa-Gevaert. Un nouveau centre de distribution a été construit. Aujourd’hui, c’est notre deuxième point de distribution en Belgique, après nos activités dans le Limbourg.” Gert Bervoets s’est vu confier de plus en plus de responsabilités sur les sites logistiques, tant en Belgique qu’à l’étranger, et est devenu CEO en 2013.

Après plus d’une décennie sous sa direction, H. Essers est bien plus qu’un simple transporteur. L’entreprise se concentre sur deux activités. La logistique pour le secteur chimique représente plus de 60% du chiffre d’affaires, tandis que le secteur de la santé en représente près de 30%. “H. Essers reste une entreprise familiale, souligne le manager primé par nos collègues néerlandophones de Trends. Nous sommes constamment à la recherche d’opportunités. Au cours des 10 dernières années, nous avons fait des choix. Nous avons appris à dire non à certaines choses. Nous voulions avant tout faire ce que nous savions faire.”

Nous voulions avant tout faire ce que nous savions faire.” – Gert Bervoets

“Agréable et complet”

Ceux qui l’ont déjà côtoyé professionnellement reconnaissent ses grandes qualités. Tel Johnny Thijs, qui fut notamment administrateur indépendant de H.Essers : “Gert est un bien meilleur CEO que je ne l’ai jamais été. Il est complet : financièrement fort, stratégiquement et opérationnellement intelligent. Le réflexe stratégique autour des régions et des secteurs est tout à son honneur.”

“Ceux qui ne changent pas ou trop lentement ne peuvent pas survivre, souligne Gert Bervoets. Chaque jour sans décision est un mauvais jour. Si nous ralentissons au sommet, c’est toute l’organisation qui ralentit. Mieux vaut prendre une mauvaise décision de temps en temps que pas de décision du tout.”

Un syndicaliste, qui préfère garder l’anonymat, confie que les relations de travail chez H. Essers sont “plutôt bonnes”. “Depuis 18 ans que je travaille ici, il n’y a jamais eu de grève, sauf pendant les actions nationales. Le comité exécutif est facilement accessible. Ceux qui veulent travailler, qui ont de l’ambition et qui font de leur mieux peuvent vraiment s’épanouir chez H. Essers.”

Stijn Bijnens, CEO de l’entreprise voisine Cegeka, loue “le leadership charismatique” de Gert Bervoets. “C’est un CEO sympathique. Ses collaborateurs les plus proches aiment travailler pour lui.” Il souligne également la relation étroite entre l’actionnaire familial et le management non familial. “La position d’un CEO externe dans une entreprise familiale est assez complexe. Gert est parfait dans ce rôle.”