Lieve Mostrey, lauréate néerlandophone du Manager de l’Année 2023: “Il faut savoir se réinventer au cours de sa carrière”

Lieve Mostrey est l’une des rares femmes à avoir brisé tous les plafonds de verre dans le secteur financier. CEO d’Euroclear depuis 2017, elle a réanimé ce géant dormant et l’a transformé en une machine à cash attrayante.

Créé en 1968 à Bruxelles, Euroclear est un acteur mondial du règlement des transactions sur titres. La société garan­tit l’échange simultané d’espèces et de titres dans le cadre d’une transaction. Elle est également responsable de la conservation des titres, du suivi des positions et de la gestion des garanties.

Sa CEO, Lieve Mostrey, a éla­boré un plan stratégique qui a permis à l’entreprise de renforcer son réseau de clients et de développer de nouveaux services. Cela s’est traduit par une augmentation significative des revenus de commissions, rendant l’entreprise moins dépendante de l’évolution des taux d’intérêt. Lorsqu’un certain nombre de banques sont sorties du capital d’Euroclear, un consortium belge s’est formé autour des sociétés d’investissement fédérales et régionales (SFPIM, PMV et WE) et de compagnies d’assurance (AG, Ethias, Belfius Insurance et Fédérale Assurance). Elles ont porté leur participation dans Euroclear à un peu moins de 20 % afin d’assurer l’ancrage de l’entreprise dans notre pays. Sous la direction de Lieve Mostrey, Euroclear est devenue une machine à cash-flow stable et attrayante, ce qui attire les investisseurs. Les groupes français Sicovam et CDC ont ainsi augmenté leur participation, contrôlant ensemble plus d’un quart des actions.

L’intérêt des investisseurs pour Euroclear s’est mondialisé, comme le prouve l’entrée dans le capital en 2023 du fonds de pension néozélandais et de la société d’investissement danoise Novo Holdings. « Nos flux de trésorerie attrayants et la prévisibilité de nos dividendes atti­rent », aime à souligner la CEO.

Euroclear a traité 304 millions de transactions financières en 2022, pour une valeur de 1.066.284 milliards d’euros, et a conservé 35.000 milliards d’euros de titres en dépôt pour ses clients.

Résultats en hausse

Les résultats se révèlent en forte hausse mais sont faussés par les rendements des actifs russes bloqués. Ces titres génèrent des liquidités (soit par le biais d’un coupon payé, soit par un titre arrivant à maturité) qui sont déposées auprès de la Banque centrale européenne pour des raisons de prudence. La BCE ayant fortement relevé les taux d’intérêt au cours des deux dernières années, Euroclear bénéficie d’un effet positif. Toutefois, en examinant les chiffres de plus près, on s’aper­çoit que si l’on fait abstraction des revenus russes, les revenus de commissions et le flux de trésorerie d’exploitation d’Euroclear continuent d’augmenter.

Lieve Mostrey, âgée de 63 ans, quittera ses fonctions de CEO au cours des prochaines semaines, mais elle ne prend pas encore sa retraite. « Je resterai active au moins jusqu’à l’âge de 66 ans, déclare-t-elle. Il est certain que j’occuperai des postes d’administrateur. Je vois cela comme une nouvelle phase de ma vie. Il faut savoir se réinventer au cours de sa carrière. C’est ce que je me suis toujours efforcée de faire. »