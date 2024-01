Bpost renforce son équipe dirigeante

Compte tenu de l’ambition de bpostgroup de renforcer sa position sur le marché de la logistique des colis en Belgique et à l’étranger, l’entreprise publique a décidé de renforcer son équipe dirigeante, communique-t-elle mardi. Plusieurs changements vont ainsi être opérés au sommet de la hiérarchie.

Dans le détail, Philippe Dartienne, qui a déjà exercé diverses fonctions chez bpost, dont notamment le poste de CEO ad interim, reprendra la fonction de CFO du groupe (directeur financier du groupe) à partir du 1er février. Il prendra ainsi le relais de Koen Aelterman (actuellement CFO ad interim) qui deviendra CFO de l’entité belge. Un Chief Digital Officer (CDO), en la personne de Frank Croket, sera également nommé le mois prochain et une nouvelle fonction de Chief Commercial Officer va être créée, pour laquelle un processus de recrutement a débuté. « La numérisation, l’orientation client et le renforcement de la structure du comité de direction, avec des dirigeants établis dans leur domaine d’expertise, sont des éléments clés qui permettront à bpostgroup d’être en pole position pour accélérer sa transformation et réaliser son ambition », a commenté Chris Peeters, CEO de bpostgroup.