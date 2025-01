La chaîne de restaurants Lunch Garden va pouvoir poursuivre ses activités après l’accord conclu avec l’investisseur CIM Capital. Au total, 41 des 62 restaurants actuels resteront ouverts, a annoncé mercredi la direction dans un communiqué.

Lunch Garden a annoncé sa reprise aujourd’hui avec CIM Capital comme nouvel investisseur. La chaîne de restaurants poursuivra ses activités avec une structure plus agile et libéré de ses dettes historique explique-t-elle par voie de communiqué. Au total, 41 des 62 restaurants actuels rouvrent leurs portes, dont 24 en interne et 17 par le biais d’une franchise.

Au total, environ 430 employés pourront à nouveau travailler pour la chaîne de restaurants et les franchisés.

“Un nouvelle histoire”

« Les discussions avec CIM Capital ont été constructives dès le départ. Ensemble, nous avons mené une analyse claire de la situation actuelle et identifié comment collaborer pour assurer un avenir durable à Lunch Garden avec une structure plus agile. L’ancrage local et l’expertise opérationnelle de CIM Capital joueront un rôle clé dans le développement futur de l’emblématique marque Lunch Garden, » déclare Stephan Brouwers, PDG de Lunch Garden. « Les témoignages chaleureux de nos clients ces derniers jours confirment que Lunch Garden occupe toujours une place spéciale dans le cœur des Belges. Cela nous donne beaucoup d’énergie pour ce redémarrage. »

« Nous croyons fermement en l’avenir de Lunch Garden”, déclare de son côté” Erik Verkest, CEO CCR Fund & partner chez CIM Capital. « Lunch Garden est une marque dotée d’un riche héritage et d’une relation profonde avec ses clients. Il y a de toute évidence de la place en Belgique pour un concept tel que celui de Lunch Garden. Nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe de Lunch Garden sur ce nouveau chapitre, et nous unirons nos forces pour faire de cette nouvelle histoire un succès.»

Les succursales

Le groupe a également listé ses succursales: Nivelles, Tournai Bastions, Wijnegem, Kuringen, Mons, Jambes, Lier, Ninove, Fléron, Schoten, Bierges, Webbekom, Haine-St.-Pierre, Herstal, Drogenbos, Oostakker, Jemappes, Bomerée, Zemst, Korbeek-Lo, Marche, Brugge B-Park, Sint-Maarten Brasserie, Imelda Brasserie, Genk, Tienen, Soignies, Eupen, St. Eloois, Borsbeek, Jumet, Couillet, Ternat, Wépion, Waterloo, Ans, Boncelles, Turnhout, Gosselies, Kraainem, Rocourt.