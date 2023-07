Louis Delhaize quitte la France et le Luxembourg

Le groupe belge vend ses Cora et Match français au groupe Carrefour et ceux situés au Grand-Duché à Leclerc.

L’opération s’est réalisée en deux temps. Juste avant la fête nationale du 14 Juillet, le groupe Carrefour, écarté du dossier Casino mais désireux de participer à la consolidation française en cours, a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe belge Louis Delhaize. Il met la main, pour 1,05 milliard d’euros, sur les 60 hypermarchés Cora et les 115 supermarchés Match situés en France. Des points de vente principalement disséminés dans le nord et l’est de l’Hexagone. Ce rachat permet à Carrefour de venir disputer à Leclerc la place de n°1 français (22,5% de part de marché).

Au lendemain d’une autre fête nationale, celle du 21 Juillet, Louis Delhaize a annoncé qu’il se séparait aussi de ses implantations luxembourgeoises. Les deux Cora et les 25 Match et Smatch vont tomber dans l’escarcelle de Leclerc qui, hors de France, était surtout présent en Italie, en Espagne, au Portugal et en Pologne. Le montant de l’opération n’a pas été révélé. La reprise sera officielle d’ici à la fin de l’année. La question, désormais, est de savoir ce qu’il va advenir des magasins belges…