L’organisation High Her dénonce le manque de financement pour l’entrepreneuriat féminin

Avec High Her, Loubna Azghoud entend soutenir les entrepreneuses dans leur recherche de financement et les accompagner dans leur levée de fonds. Notamment en proposant des formations.

Alors que de plus en plus de femmes fondent leur société, il est plus difficile pour celles-ci de dénicher les fonds nécessaires afin de soutenir et développer leurs activités. Tel est le constat que rappelle Loubna Azghoud, fondatrice de l’organisation High Her. “Beaucoup d’initiatives existent depuis maintenant une dizaine d’années afin de favoriser l’entrepreneuriat féminin, dit-elle. On constate que le nombre de femmes qui se lancent et fondent leur entreprise ne cesse de croître. Mais si des aides et soutiens participent à cette tendance, ils restent souvent cantonnés aux phases de création et d’incubation. Dès qu’il s’agit de franchir un palier supplémentaire, l’accès au financement est plus compliqué pour les femmes. Un chiffre suffit à l’illustrer: en 2021, sur 100 milliards d’euros levés en venture capital en Europe, 1,1% seulement de cette somme a concerné des fondatrices d’entreprise.”

Money Academy

C’est dans ce cadre pour le moins défavorable au financement des femmes entrepreneures que Loubna Azghoud a donc décidé de créer High Her afin, comme elle le souligne, de “financer le futur de l’humanité”. Les raisons de cet état de fait sont multiples, mêlant réalités et stéréotypes. Parmi celles-ci: l’équilibre vie privée-vie professionnelle, le manque de réseau, et donc de visibilité, des femmes dans le monde des affaires, ou encore le fait que le secteur du financement, sous ses multiples facettes, demeure très masculin.

Les obstacles étant identifiés, Loubna Azghoud propose ainsi une palette de solutions qui ont pour but de créer un environnement favorable aux femmes entrepreneuses en quête de financement. “C’est un secteur qu’elles ne connaissent pas nécessairement et qui nécessite des codes, explique-t-elle. Avec la Money Academy, nous allons leur fournir des clés afin de mieux appréhender ce monde. Les inscriptions à la Money Academy sont ouvertes et, après sélection, 30 candidates seront choisies pour rejoindre le programme de formation de 10 semaines, avec l’objectif de renforcer leurs compétences en finance et en entrepreneuriat. Cette première cohorte commencera dès janvier 2024.”

Démystifier le capital

“High Her est aussi un réseau inclusif de solutions de financement, composé de partenaires qui se mobilisent pour soutenir les femmes entrepreneures et les fondateurs qui ont une start-up à impact. L’objectif est de démystifier le capital auprès du public féminin, diversifier le dealflow et soutenir la transition économique.” Comme partenaires, on peut citer BeAngels, Finance Brussels, Shaping Impact Group, Fund For Good, Microstart, BeImpact, Impact Shaker et la Fondation Pulse. “La Belgique est en manque de chiffres genrés concernant le financement des entreprises et les levées de fonds. Or, on le sait, ce qui ne se mesure pas n’existe pas… Un des objectifs de High Her est donc aussi de mobiliser le secteur financier afin de pouvoir mesurer les inégalités qu’il pourrait y avoir et faire des recommandations afin d’y remédier”, conclut-elle.