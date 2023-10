Une plateforme numérique baptisée WowHere va voir le jour pour donner de la visibilité à l’entrepreneuriat féminin. Une façon pour les Belges de consommer local et made in women.

C’est une des grandes lacunes de l’entrepreneuriat féminin: disposer d’une plateforme de visibilité, avoir des relais spécifiques pour se faire connaître du grand public. L’association Womenpreneur-Initiative annonce ce samedi 27 octobre le lancement de la plateforme numérique Wowhere, le tout premier e-shop dédié aux entrepreneuses belges.

“A la croisée d’Etsy et d’un Google Maps de l’entrepreneuriat féminin belge, celle-ci permettra aux entrepreneuses de mettre en avant et vendre leur travail et à la population belge de découvrir des commerces divers et s’assurer de consommer “Made in Belgium”, soulignent ses initiateurs. En se connectant sur WowHere, les entrepreneuses pourront en effet présenter leurs produits et/ou services, et vendre directement à travers la plateforme. Quant aux consommateur.rice.s, ils et elles pourront découvrir les offres de produits et services proposés et où les localiser. De là, chacun.e est libre d’acheter sur WowHere ou bien de se rendre dans la boutique de leur choix.”

Soutenir l’économie des femmes

L’idée a vu le jour à la suite de la crise du coronavirus, et de ses tragiques impacts sur l’entrepreneuriat féminin. “Avec cette plateforme Womenpreneur veut encourager chacun et chacune à réaliser un geste pour soutenir l’économie des femmes et soutenir l’économie du pays, tout en consommant des produits de qualité”, indique le communique de presse. La fondatrice de Womenpreneur, Sana Afouaiz, appuie: “Le meilleur moyen de soutenir une femme, c’est d’acheter chez une femme”.

David Clarinval, ministre fédéral des PME et Classes moyennes, se réjouit de voir ce jalon posé dans le cadre de son plan visant à soutenir l’esprit d’entreprise féminin. « La plateforme répond parfaitement à plusieurs enjeux soulignés lors de la table ronde sur la question du financement des entrepreneuses que j’ai organisé en 2023, dit-il. Elle met en lumière les entrepreneuses et leurs véritables succes stories, tout en créant un grand réseau numérique de femmes indépendantes. L’initiative permet également de soutenir l’économie locale. C’est grâce à des projets tel que celui-ci que la Belgique se dirige chaque année un peu plus vers la parité dans son écosystème entrepreneurial. »