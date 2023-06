Linatelle industrialise ses crackers écoresponsables

Wallonie Entreprendre: “C’est typiquement le genre de projet que nous souhaitons soutenir”

En plus d’investisseurs privés, Linatelle a également séduit Wallonie Entreprendre, l’outil économique et financier de la Région wallonne au service des entreprises. Ce dernier a pour objectif d’accompagner et financer les entreprises afin de leur apporter des solutions à chacune de leurs étapes. “Le projet de Linatelle est très emblématique, c’est ce type de dossier que nous aimerions voir plus souvent en Wallonie, explique Anne Vereecke, membre du conseil de direction étendu. Ils ont parfaitement compris qu’il y avait un marché en attente de produits locaux et plus sains.”

Wallonie Entreprendre apporte des solutions de financement, sous forme de prêts subordonnés et de garanties bancaires, aux start-up. “Dans ce cas précis, nous avons investi dans la ligne de production industrielle afin que Linatelle puisse répondre à la demande croissante de ses clients”, précise Anne Vereecke qui est convaincue du potentiel de la start-up. “Linatelle répond à toutes les cases des critères ESG”, ajoute-t-elle. Des critères pris en compte par Wallonie Entreprise mais auxquels les banques font de plus en plus attention. “Nous sommes persuadés que ce genre d’entreprises seront beaucoup plus performantes et résilientes à l’avenir.”