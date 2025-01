La restructuration annoncée mercredi, à l’issue d’un conseil d’entreprise extraordinaire, par le groupe pharmaceutique suisse Novartis affectera “potentiellement 192 postes” sur son site de Puurs. Quelque 170 pertes d’emplois seront notamment possibles, y compris des postes temporaires.

L’entreprise pharmaceutique suisse Novartis prévoit une vague de licenciements collectifs sur son site de Puurs. L’annonce a été faite mercredi après-midi lors du conseil d’entreprise extraordinaire, convoqué par l’entreprise mardi. À Puurs, Novartis emploie 1.160 personnes, 170 postes seront supprimés. En Belgique, l’entreprise bâloise emploie un total de 1.750 travailleurs.

Il ne s’agit pas de la première restructuration à Puurs, qualifiée par les syndicats de “tradition annuelle”. Novartis avait déjà annoncé une importante restructuration mondiale en 2022. Au cours de ce processus, seuls quelques dizaines d’emplois avaient finalement disparu en Flandre. Déjà à cette époque, les syndicats belges se plaignaient d’une “mauvaise gestion” et d’une “troisième restructuration en cinq ans”.

Un site plus compétitif

Mercredi, Novartis a par ailleurs exprimé son intention de “rendre le site de production de Puurs plus compétitif et de répondre à l’évolution des besoins de production”. L’entreprise compte investir 40 millions d’euros à cette fin. “Novartis entamera un investissement de 40 millions d’euros sur le site de Puurs en 2025 afin d’augmenter encore les capacités de production de produits biologiques”, indique l’entreprise dans un communiqué.

Cet investissement devrait principalement servir à développer l’expertise du site de Puurs, non seulement pour les médicaments de Novartis, mais aussi pour le développement de produits d’autres entreprises. Selon l’ACV (CSC), le site de production de Puurs a longtemps été un “leader” dans son domaine, notamment en raison d’Alcon, une ancienne filiale de Novartis. L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de kits chirurgicaux pour les opérations des yeux, a été scindée en 2019.

Cependant, “le site de Puurs doit s’adapter à la diminution des volumes au sein du portefeuille de produits ophtalmologiques ainsi qu’à la baisse d’efficacité causée par des facteurs externes”, a déclaré le porte-parole de Novartis. “Ces facteurs entraînent une augmentation des coûts unitaires.”

La loi Renault en vigueur

Les syndicats et la direction ont déjà entamé la phase d’information et de consultation mercredi, conformément à la loi Renault sur les licenciements collectifs. “Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires sociaux dans le cadre d’un dialogue constructif et transparent”, promet Novartis. “Nous tiendrons nos employés informés à chaque étape. Nous ferons tout notre possible pour sauver certains emplois. Nous soutiendrons en outre nos employés sur le plan de la santé mentale et du bien-être au cours de cette période d’incertitude.”