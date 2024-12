Novartis, une action à dividende

Compte tenu du ratio cours/bénéfice (13) et du rendement du dividende (3,7 % brut) attendus, le titre est à conserver.

L’action a enregistré un modeste gain de cours après la Journée des investisseurs (JI). Cette hausse, Novartis la doit à sa révision de la croissance annuelle prévisionnelle de ses ventes en 2023-2028, de 5 % à 6 %. Le géant pharmaceutique s’attend à vendre davantage certains de ses médicaments clés. C’est également pourquoi il prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires (CA) de 5 % en 2024-2029, en dépit de l’arrivée à échéance de brevets de traitements très rentables.

Ainsi Novartis table-t-il pour le Kesimpta (contre la sclérose en plaques) sur un CA maximal de plus de 6 milliards de dollars (un peu moins de 2,3 milliards sur les 9 premiers mois de l’année) ; pour le Pluvicto (cancer de la prostate), sur 5 milliards (plus d’un milliard sur les 9 premiers mois) ; pour le Fabhalta (hémoglobinurie paroxystique nocturne), sorti il y a peu, sur plus de 3 milliards de dollars. Les trois comptent parmi ceux qui devront compenser les pertes de brevet, notamment celui, en 2029, du Cosentyx (psoriasis), qui a apporté 4,5 milliards de dollars au CA sur les 9 premiers mois, et, en 2026, de l’Entresto (insuffisance cardiaque), qui a assuré 5,6 milliards de dollars du CA sur la même période. Des génériques de ce dernier traitement sont par ailleurs susceptibles d’être lancés autour de mi-2025.

Les nouveaux médicaments en pipeline ont été détaillés au cours de la JI, mais rien de vraiment innovant n’a été annoncé.



Conclusion

Le ratio d’endettement du géant suisse n’est que de 0,7. Des acquisitions et une hausse du dividende sont donc envisageables. La JI n’a pas incité les analystes à revoir à la hausse leur bénéfice prévisionnel. Nous considérons de plus en plus l’action comme une valeur à dividende. Le dividende augmente d’ailleurs chaque année. Compte tenu du ratio cours/bénéfice et (surtout) du rendement du dividende attendus, le titre est à conserver.

Conseil : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours : 87,88 francs suisses

Ticker : NOVN SW

Code ISIN : NL0012817175

Marché : Zurich

Capit. boursière : 193,5 milliards CHF

C/B 2023 : 17,5

C/B attendu 2024 : 13

Perf. cours sur 12 mois : +7 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +4 %

Rendement du dividende : 3,7 %