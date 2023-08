Les transporteurs suggèrent de scinder bpost

L’Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR) propose de scinder bpost en deux entités, l’une publique et dédiée au courrier et au service universel, l’autre privée et consacrée à ses activités de logistique et de livraison de colis.

L’UPTR s’inquiète notamment du projet de la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter, d’instaurer un salaire minimal légal pour les livreurs de colis, qui, craint-elle, reviendrait à octroyer un net avantage à bpost, rapporte L’Echo.

« Bpost pratique des salaires moins élevés que les entreprises privées. Le groupe jouit là d’un avantage compétitif qui se verrait encore renforcé si la loi entérine le principe du salaire minimum », argue le secrétaire général Michaël Reul. Comme il jouit d’autres avantages encore (exonération de TVA…), scinder ses activités et « privatiser » la partie colis permettrait de créer une concurrence sur pied d’égalité.