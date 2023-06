Les hébergements touristiques retrouvent leur niveau d’avant Covid

Le nombre de nuitées passées dans les hébergements touristiques en Belgique a augmenté d’un petit pour cent en 2022 par rapport à 2019, l’année qui a précédé l’épidémie du Covid-19, indique jeudi l’office de statistique Statbel. Les chiffres sont restés stables grâce à la hausse des touristes nationaux.

Au total, quelque 43 millions de nuitées ont été enregistrées dans des hébergements touristiques belges l’année dernière, contre plus de 42,5 en 2019 et 29,2 en 2021 (+47%).

Si les nuitées de touristes étrangers sont toujours moins nombreuses qu’en 2019 (-9%), celles des touristes nationaux ont grimpé de 11% par rapport à 2019. En 2022, les touristes nationaux représentaient 55% des nuitées.

Selon les statistiques de Statbel, les hôtels restent les plus touchés par la pandémie, avec une baisse de 7% par rapport à 2019, devant les parcs de vacances (-3%). Les logements de vacances, campings et chambres d’hôtes enregistrent, par contre, des hausses respectives de 13%, 8% et 3% en 2022 par rapport à 2019.

Les hôtels sont restés la catégorie de logement la plus populaire avec 45% des nuitées, suivis des gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances avec 18%.