Les actions des constructeurs automobiles allemands en chute

Les actions des constructeurs automobiles allemands accusaient le coup après la victoire annoncée de Donald Trump à la présidentielle américaine mercredi. Les investisseurs craignent que le futur président n’impose d’importantes taxes à l’importation des véhicules.

L’action BMW perdait plus de 7%. L’entreprise a également publié des résultats trimestriels décevants ce mercredi. Des problèmes techniques et une faible demande en Chine ont fait fondre le bénéfice de 84%. Du côté de Porsche, l’action perdait plus de 4%, et la tendance n’était pas plus positive chez Mercedes et Volkswagen.

Une hausse des taxes à l’importation aux Etats-Unis serait une mauvaise nouvelle pour les constructeurs allemands. Les Etats-Unis sont un marché primordial, car la demande en gros SUV reste importante et la transition vers l’électrique plus lente.