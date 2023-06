Le groupe Eurostar a enregistré un bénéfice brut record de 332 millions d’euros en 2022

Le groupe Eurostar, issu de la fusion des opérateurs de trains à grande vitesse Thalys et Eurostar, a transporté 14,8 millions de passagers l’année dernière et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,53 milliard d’euros, soit 2,5 fois plus que l’année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) a atteint le niveau record de 332 millions d’euros.

Eurostar a transporté 8,3 millions de passagers l’année dernière, Thalys 6,5 millions. Après une forte baisse dû au Covid au début 2022, les deux entreprises n’ont eu besoin que de trois mois pour voir passer le volume de passagers de 30% à 80%, a précisé le groupe.

Gwendoline Cazenave, directrice du groupe Eurostar, a confirmé mardi après-midi, lors d’un point presse à Forest, que l’objectif d’Eurostar est de transporter quelque 30 millions de passagers par an d’ici 2030, soit le double du chiffre de 2022. Pour l’instant, il semble qu’Eurostar comptera cette année davantage de passagers que les chiffres enregistrés avant la crise sanitaire liée au coronavirus. « En mai et juin, nous avons déjà eu plus de passagers qu’au cours des mêmes mois avant la crise », a souligné Mme Cazenave.

Le groupe Eurostar a montré aux journalistes présents à Forest mardi comment le nouveau logo du groupe sera apposé sur ses trains. Une nouvelle application, un nouveau site internet et un nouveau programme de fidélité devraient être lancés d’ici la mi-octobre et la marque Thalys disparaîtra. « Ce seront les premiers effets visibles de la fusion pour nos clients », a ajouté Mme Cazenave.

La fusion d’Eurostar et de Thalys a été annoncée en 2019. Depuis mai de l’année dernière, les deux opérateurs de trains à grande vitesse sont regroupés au sein d’une même entité, le groupe Eurostar, basé à Bruxelles.