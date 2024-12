Le groupe DAZN conserve les droits du foot belge qui ne vaut plus 100 millions d’euros par an

Déjà détenteur des droits de retransmission des matchs de la Pro League, le groupe britannique DAZN rempile pour les cinq prochaines saisons et fait une bonne affaire: le foot belge ne vaut plus ‘‘que’’ 84 millions par an.

Ce matin, les clubs de football professionnels se sont réunis dans les bureaux de la Pro League pour la dernière assemblée générale de l’année 2024. Le principal point à l’ordre du jour était l’attribution des droits de retransmission du championnat national et d’autres compétitions.

Le groupe britannique DAZN, actuel détenteur des droits, garde la main et rempile pour la période 2025-2030 de la Pro League, à un tarif plus avantageux que lors du précédent contrat qui avait fixé les droits du foot belge à 103 millions par an. L’association sportive a effet annoncé qu’elle s’assurait ‘‘un montant minimum de 84,2 millions d’euros pour les cinq prochaines saisons, incluant les droits de retransmission radio acquis par la VRT et la RTBF’’. Toutefois, la Pro League s’attend à une part de revenus supplémentaires de la part de DAZN, étant donné que les droits médias internationaux et les droits de streaming ne seront attribués qu’au début de l’année prochaine.

Avec cette attribution, les négociations contractuelles individuelles entre DAZN et les opérateurs télécoms peuvent maintenant commencer. Parallèlement à ces discussions, la Pro League et les clubs professionnels travailleront également sur les lignes directrices financières et sportives pour les cinq prochaines années.

Enthousiasme partagé

‘‘DAZN est extrêmement heureux et fier de pouvoir poursuivre l’aventure avec la Pro League’’, a réagi Massimo D’Amario, directeur général de DAZN Belgique et Luxembourg. La Jupiler Pro League est la septième ligue d’Europe. Notre engagement est de collaborer pleinement avec la ligue et les clubs, avec la ferme ambition de faire grandir la ligue et d’en faire l’une des plus innovantes et divertissantes d’Europe.’’

‘‘Plus de quatre millions de Belges sont fans de notre football et suivent chaque semaine les matchs de la Pro League sur les canaux médiatiques et dans les stades, enchaîne Lorin Parys, CEO de la Pro League. L’octroi des droits médias constitue toujours un moment important pour les fans et les clubs. En collaboration avec nos clubs et les détenteurs des droits médias, nous nous engageons en faveur de plus d’innovations, d’une meilleure accessibilité de notre football pour les fans et du développement de nos compétitions en tant que marques fortes garantissant le sport et le divertissement.’’