Le gouvernement fédéral valide le partenariat entre la Défense et FN Herstal

Ce partenariat porte sur l’achat de munitions et d’armes légères pour 1,7 milliard d’euros en vingt ans.

Le gouvernement fédéral a approuvé ce vendredi le partenariat stratégique entre la Défense et FN Herstal, qui garantit l’approvisionnement en munitions et en armements légers pour les vingt prochaines années. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’autonomie stratégique de notre pays. « Aujourd’hui, 85 % des munitions pour les systèmes d’armes légères utilisés par la Défense proviennent d’un seul fournisseur étranger, ce qui rend notre pays très dépendant, explique la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). Grâce à ce partenariat, nous renforçons notre autonomie stratégique nationale et contribuons à l’autonomie stratégique européenne. Plusieurs pays européens manifestent en effet déjà leur intérêt pour rejoindre le partenariat afin de pouvoir eux aussi compter sur la fiabilité de notre industrie belge de défense et de sécurité. »

Pour assumer ce partenariat, FN Herstal investira à la fois dans son site principal et dans son usine de munitions à Zutendaal (Limbourg). L’entreprise pourra aussi bénéficier des contrats de maintenance et de recherche qui entourent ce partenariat stratégique et qui pourraient logiquement déboucher sur d’autres marchés. La ministre avait déclaré récemment au parlement que ce partenariat avec FN Herstal portait sur un budget total de plus de 1,7 milliard d’euros sur 20 ans. « J’amènerai d’autres dossiers de ce type d’ici les élections », a confié Ludivine Dedonder à L’Echo. Nous sommes dans une dynamique de renforcement de la défense européenne et notre industrie a d’autres produits à proposer. »

L’annonce de ce partenariat avait suscité des interrogations quant à sa conformité avec les règles de concurrence au sein de l’Union européenne. Le gouvernement fédéral y répond en invoquant l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet de s’exonérer des règles relatives au marché public quand il s’agit de matériel militaire et de protection des intérêts essentiels de sécurité. « Nous respectons aussi le principe de proportionnalité, la FN étant la seule industrie en Belgique permettant de garantir l’autonomie stratégique dans ce domaine », précise Ludivine Dedonder. « Il me parait normal que la Belgique fasse appel à son propre tissu industriel de renom pour répondre à ses propres besoins mais aussi pour apporter sa contribution à la mise en place de capacité de production au niveau européen. »