Vers un contrat de… 20 ans entre l’Etat et FN Herstal

L’entreprise liégeoise fournirait des armes légères et des munitions à l’armée et à la police fédérale pour un montant total de 1,7 milliard d’euros.

Le gouvernement fédéral finalise un vaste projet de partenariat avec le groupe FN Herstal. Il concerne pour l’essentiel la fourniture de munitions à l’armée et à la police pour une durée de vingt ans. Le contrat prévoit aussi la maintenance du stock d’armement, de l’ingénierie et de la recherche-développement. On arrive ainsi au montant colossal de 1,7 milliard (1,333 pour l’armée et 384 millions pour la police), a appris L’Echo qui a révélé cette information. « Ce vaste projet contribuera à renforcer notre autonomie stratégique nationale, mais aussi à sécuriser nos lignes d’approvisionnement », a confirmé au quotidien économique la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS).

Pour l’heure, il ne s’agit toutefois que d’un projet. En bonne voie d’avancement, certes, mais un projet néanmoins. Il doit encore obtenir l’avis de la commission des achats militaires à la Chambre, avant la validation en gouvernement, sans doute d’ici la fin de l’année. Atout précieux de ce projet : les retombées économiques sont autant flamandes que wallonnes, car le contrat profiterait à l’usine de production de munitions de FN Herstal à Zutendaal (Limbourg). Il permettra aussi au groupe liégeois de programmer sa stratégie d’investissement à long terme, plus facilement qu’en multipliant les « petits » contrats ponctuels. En outre, l’ambition de la Belgique est de partager ce partenariat avec les pays voisins, ce qui pourrait être une nouvelle source de commandes pour FN Herstal. La France, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg auraient déjà manifesté leur intérêt, selon L’Echo.

Ce projet de contrat ne résulte pas d’un appel d’offre, avec mise en concurrence de plusieurs acteurs. Pour agir de la sorte, le gouvernement belge s’appuie sur l’article 346 du traité de l’Union européenne, qui autorise les Etats-membres à déroger aux règles relatives aux marchés publics quand il y va de « la protection des intérêts essentiels de sécurité » et de mesures qui concernent « la production ou le commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ».