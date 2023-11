Le Dubaï Airshow débute ce lundi : vers un gros match entre Boeing et Airbus

Dans la tourmente ces dernières années à cause des crashs du 737Max et des retards du nouveau 777X, Boeing pourrait revenir sur le devant de la scène lors du Dubaï Airshow, cette semaine. Des commandes importantes sont attendues. Mais son rival Airbus n’est pas en reste…

La grande messe de l’aviation, un des événements les plus importants du secteur, débute ce lundi à Dubaï. Et pour commencer les festivités, une commande très importante d’Emirates auprès de Boeing est attendue. La compagnie émiratie devrait notamment signer un contrat pour l’achat de 90 jets du modèle 777X. Un deal qui est estimé à 40 milliards de dollars environ.

Ce serait une annonce importante pour Boeing. Ce modèle, l’avion à deux réacteurs le plus grand du monde, était attendu en 2020… mais ne devrait pas être disponible avant 2025 (pour l’instant). Aux dernières éditions, le carnet de commande du constructeur américain a donc souffert. A côté du 777X et de son retard important, c’est aussi le passif du 737Max qui a pesé sur la compagnie.

Airbus

Son concurrent européen, Airbus, a profité de l’occasion pour battre des records de commandes et devancer l’Américain. Cette année aussi, Airbus s’attend d’ailleurs à battre un record – Turkish Airlines a par exemple fait part de son envie d’acheter 355 avions auprès d’Airbus et 600 en tout (pour muscler sa flotte et se frotter aux compagnies du Golfe). Qui gagnera la manche cette année ? Réponse après la clôture du salon, ce vendredi.

Feu vert en Chine

Un autre signe positif pour Boeing devrait d’ailleurs venir de Chine. Pékin pourrait donner l’autorisation aux compagnies de se procurer à nouveau le 737Max, quatre ans après l’avoir retirée en raison des accidents. Cela, dans le cadre de la rencontre Joe Biden et Xi Jinping ce mercredi.

Une marque de confiance qui pourrait se traduire par une augmentation des deals à Dubaï, qui sait…