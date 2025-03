Une analyse d’Eurofound sur l’écart de l’emploi entre les genres dans l’UE révèle que son coût – en tenant compte des pertes de revenus, des contributions sociales manquées et de l’impact sur les finances publiques – a été estimé à plus de 390 milliards d’euros en 2023, soit 2,3 % du PIB de l’UE.

Les inégalités des genres sont encore fortes en Europe, selon le dernier rapport d’Eurofound en la matière. En 2023, l’écart entre les genres sur le marché de l’emploi a coûté à l’Europe plus de 390 milliards d’euros, soit 2,3 % du PIB de l’UE. Cela inclut les pertes de revenus, les contributions sociales non perçues et l’impact sur les finances publiques. En moyenne, le coût individuel est de 29 374,93 euros. Depuis 2005, cet écart a diminué de 5,4 points, mais il demeure important. Il se chiffre à 10,2 points de pourcentage en 2023. Dans certains pays, tels que l’Italie, la Grèce et Malte, l’écart dépasse même les 20 points de pourcentage.

Des facteurs structurels

Les causes principales de cet écart résident dans plusieurs facteurs structurels. Parmi eux, la répartition inégale des responsabilités familiales, les stéréotypes de genre persistants dans le milieu professionnel, ou encore, des inégalités d’accès à certains secteurs d’activité. De plus, les femmes occupent souvent des emplois moins rémunérés et plus précaires, ce qui renforce la disparité entre les sexes. L’écart se maintient également en raison de l’absence de réformes sociales et économiques suffisantes dans certains pays et de la lente adoption des politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Des progrès “très lents”

Malgré des efforts pour promouvoir l’égalité, tels que des réformes institutionnelles comme l’harmonisation des âges de départ à la retraite ou l’augmentation de la participation des femmes dans les générations plus jeunes, les progrès restent lents. En 2023, des pays comme l’Italie, la Grèce et Malte ont encore un écart très important, ce qui souligne les difficultés persistantes.

« L’écart de l’emploi entre les genres a des implications économiques majeures pour l’Europe. Il ne freine pas seulement les progrès vers l’égalité, mais affaiblit également la compétitivité de l’Europe sur la scène mondiale. Offrir des opportunités et garantir la liberté de choix aux femmes qui souhaitent travailler est essentiel », avance Massimiliano Mascherini, responsable de l’unité des politiques sociales d’Eurofound.

L’IA pourrait renforcer l’inégalité des genres

De son côté, Mary McCaughey, responsable de l’unité Information et Communication d’Eurofound souligne que les progrès pour réduire l’écart d’emploi et de rémunération entre les genres ont été « terriblement lents ces dernières années ». Il ajoute : « Les évolutions du marché du travail, notamment l’IA et la digitalisation, pourraient encore compliquer la situation. Combler cet écart et promouvoir l’égalité des genres doivent rester une priorité. »